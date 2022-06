Tusk o tzw. rejestrze ciąż: ma służyć kontroli kobiet

"Rejestr ciąż", który chce wprowadzić rząd PiS, ma służyć kontroli kobiet; chodzi o kontrolę donoszenie ciąży i straszenie prokuraturą – powiedział w poniedziałek przewodniczący PO Donald Tusk. To nie jest pierwszy raz, kiedy prokurator, policjant i czasem biskup mają się zajmować Polką w ciąży - dodał.

Minister zdrowia podpisał w piątek rozporządzenie, na podstawie którego w Systemie Informacji Medycznej - na podstawie danych zbieranych przez personel medyczny - znajdą się informacje o alergiach, grupie krwi i ciążach.

Lider PO Donald Tusk, który odwiedził w poniedziałek Biestrzyków na Dolnym Śląsku, na briefingu pytany był o tę zmianę, dotyczącą raportowania o ciążach.

Tusk podkreślił, że "rejestr ciąż" prowadzony jest w wielu miejscach na świcie. "Ma służyć temu, by pomagać kobietom w ciąży, by pomóc w dobrej organizacji opieki lekarskiej, ale dziś w Polsce mamy do czynienia z próbą rejestracji po to, aby kontrolować; nie przypadkowo mówi się tu bardziej nie o lekarzach, a o prokuratorach, śledczych i policji" - mówił szef PO.

"Chciałby, aby wreszcie ci ludzie, co to wymyślili - prezes (PiS Jarosław) Kaczyński, ojciec (Tadeusz) Rydzyk czy minister (sprawiedliwości Zbigniew) Ziobro - zrozumieli, że Polki są wolnymi ludźmi, są obywatelami z pełnymi prawami. Nie wymagają one kontroli. Takie pomysły rodzą się w głowach polityków płci męskiej, którzy mają jakiś poważny problem" - dodał Tusk.

Pytany, czy PO pod dojściu o władzy zlikwiduje to rozwiązanie, Tusk powiedział, że może ono służyć "dobrym i złym zadaniom". "Prawdziwym problemy jest to, kto i w jakim celu ten rejestr prowadzi, i PiS nie ukrywa, że przede wszystkim chodzi o kontrolę donoszenie ciąży, o kontrolę polskich kobiet i straszenie prokuraturą" - mówił. Dodał, że "to nie jest pierwszy raz, kiedy prokurator, policjant i czasami biskup mają się zajmować Polką w ciąży".

"My chcemy po pierwsze zapewnić pełną wolność i godność Polkom, które decydują się na macierzyństwo, i przede wszystkim dostęp do opieki lekarskiej na możliwie najwyższym poziomie" - powiedział Tusk.

Zdaniem MZ zmiany przełożą na zwiększenie dostępności i przejrzystości informacji przekazywanych do Systemu Informacji Medycznej, co usprawni pracę personelu medycznego, ułatwi obieg dokumentacji medycznej i ograniczy koszty jej udostępniania. Wśród danych, które pojawią się w SIM, są m.in.: dane służące identyfikacji podmiotu medycznego, dotyczące wyrobów medycznych, informacje o alergiach, implantach, grupie krwi, informacja o rozpoczęciu i zakończeniu hospitalizacji, kod ICF w zakresie rehabilitacji leczniczej i informacja o ciąży.

Informacja o ciąży ma być przekazana do SIM, o ile ma to związek z realizacją konkretnej procedury.

Nie tworzymy żadnych rejestrów, a jedynie poszerzamy system raportowania w oparciu o zalecenia Komisji Europejskiej - przekonywał rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.