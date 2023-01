Tusk: pakt senacki jest faktem

Pakt senacki jest faktem, choć niektórzy liderzy potrzebują więcej czasu na ustalenie konkretnych nazwisk kandydatów na senatorów - powiedział lider PO Donald Tusk, pytany o pakt senacki.

Na konferencji prasowej lider PO Donald Tusk był pytany, czy jest już blisko do zawarcia ostatecznego porozumienia całej opozycji w sprawie paktu senackiego.

"Pakt senacki jest faktem, choć liderzy niektórych partii uważają i mają swoje racje, że jest jeszcze za wcześnie, by już dziś rozstrzygać o konkretnych nazwiskach (kandydatów na senatorów - PAP)" - odpowiedział Tusk.

"Po dyskusjach, analizach, badaniach zakładamy, że opozycja demokratyczna ma realną szanse zdobycia 65 mandatów w Senacie. Co do takiej puli przyjęliśmy takie założenie, że te 65 potencjalnych do zdobycia mandatów powinno zostać tak podzielone, żeby maksymalizować szanse zwycięstwa, żeby wszyscy partnerzy czuli się uszanowani i żeby wybrać możliwie najlepszych i najskuteczniejszych kandydatów na przyszłe senatorki i senatorów" - dodał.

Zaznaczył zarazem, że "nie ma co przyspieszać, skoro niektórzy potrzebują więcej czasu na konkretne nazwiska, ale pakt senacki jest faktem".

Pakt senacki to porozumienie, które zawarły przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku: Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni), Komitet Wyborczy SLD (SLD, Lewica Razem, Wiosna) i PSL - Koalicja Polska (m.in. PSL i Kukiz'15). W ramach paktu senackiego w zdecydowanej większości okręgów opozycja wystawiła przeciwko PiS tylko jednego kandydata na senatora. Dało jej to 51 na 100 mandatów w Senacie.