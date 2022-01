Tusk: PiS dba o swój interes polityczny nawet jeśli oznacza to zaniechanie działań ws. pandemii

PiS dba o swój interes polityczny nawet jeśli oznacza to zaniechanie jakichkolwiek działań ws. pandemii; w żadnym innym państwie europejskim nie ma tak cynicznego podejścia do pandemii - powiedział w piątek w Zambrowie (woj. podlaskie) lider PO Donald Tusk.

W piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że badania wykazały 36 665 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 248 osób z COVID-19. To najwięcej nowych, dziennych zakażeń od początku pandemii w Polsce.

Tusk odnosząc się do aktualnej sytuacji epidemicznej na konferencji prasowej ocenił, że "pozorowane działania rządu, władzy ws. pandemii w Polsce przekraczają skalę". Jak podkreślił, to jest "rzecz niespotykana i w żadnym innym państwie europejskim nie ma tak cynicznego podejścia do pandemii".

"To znaczy nie zrobimy niczego, nie zaproponujemy żadnego rozwiązania, nie będziemy słuchali lekarzy, bo może to zaszkodzić nam w jakiś partyjnych grach, albo w poparciu politycznym" - powiedział Tusk. "Rząd dba o siebie i PiS dba o swój interes polityczny nawet, jeśli oznacza to zaniechanie jakichkolwiek działań ws. pandemii" - dodał.

Tusk zauważył, że wszędzie w Europie przyjęto zasady, które motywują ludzi do szczepień. Wymienił w tym kontekście m.in. "realny covidowy paszport" oraz limitowanie dostępu do różnych publicznych przestrzeni dla ludzi, którzy nie chcą się ani testować, ani szczepić.

Lider PO zwracał też uwagę, że w Polsce skala umieralności w porównaniu do ilości zachorowań jest "zatrważająco wysoka". Jak dodał, w Polsce wskaźnik umieralności na Covid-19 jest jednym z najwyższych na świecie i największy w Europie. Podkreślił, że ta sprawa jest "tragiczną zagadką".

Łącznie od 4 marca 2020 r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 4 443 217 zakażeń. Zmarło 103 626 osób z COVID-19.