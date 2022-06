Tusk: PiS-owska władza bogaci się na inflacji i okrada Polaków

Lider PO Donald Tusk zarzucił w piątek politykom PiS "bogacenie się na inflacji", i tym samym okradanie Polaków. Według niego, inflacja w Polsce będzie rosła i we wrześniu osiągnie poziom najwyższy w całej Europie.

"Gazeta Wyborcza" napisała w środę, że podczas przyszłorocznej kampanii wyborczej Prawo i Sprawiedliwość ogłosi podwyższenie - do 700 zł - wysokość świadczenia 500 plus. Dziennik nie wykluczył przy tym, że taka zapowiedź padnie już na sobotniej konwencji PiS w Markach pod Warszawą. Według rzecznika rządu Piotra Müllera, obecnie nie ma decyzji o podwyżce 500 Plus, choć w rozmowie z Radiem Zet polityk nie wykluczył, że może to nastąpić w przyszłości.

O waloryzację 500 plus zapytany został w piątek w Senacie lider PO Donald Tusk. "Wszystko powinno być waloryzowane, tylko to jest też oczywiście droga bardzo niebezpieczna. Nie powinno być takiej inflacji, nie powinno być takiej drożyzny" - powiedział szef Platformy.

Podkreślił, że kiedy on odchodził z urzędu premiera w 2014 roku, inflacja była "na poziomie zero, a nawet niżej". "Mieliśmy nawet deflację i to przy wysokim wzroście. Mieliśmy wszystko w rękach. Dzisiaj inflacja mogła być jedną z najniższych w Europie, a jest jedną z najwyższych, a we wrześniu będzie najwyższa w Europie" - stwierdził Tusk. Jak dodał, działania PiS doprowadziły do tego, że Polska "wpadła w pułapkę". "To jest przepaść" - ocenił.

Według niego, rząd będzie w dalszym ciągu "brnął w inflację". "Będzie starał się raz, że siebie nasycić, bo nie znają żadnego umiaru i to jest pierwszy powód, a drugi - będą starali się kupować głosy pewnych grup i rozdawać swoim, też bez żadnej kontroli i dyscypliny" - powiedział lider PO.

"Proszę się nie dziwić, że ci, którzy nie mają dostępu do władzy, chcą waloryzacji, bo oni są okradani. Płacicie w sklepie, to widzicie ile VAT zostaje w budżecie państwa. Władza PiS-owska bogaci się na inflacji w Polsce w sposób nieporównywalny z żadnym innym okresem, a później chce jakieś resztki podzielić między ludzi. Jedynym sposobem jest poważne podejście do ograniczenia drożyzny tak, żeby ludzie nie tracili tych pieniędzy i wtedy nie będzie tematu" - zaznaczył Tusk.

We wtorek GUS podał, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju wzrosły o 13,9 proc. (rdr), a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,7 proc.