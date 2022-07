Tusk: podczas kryzysu na granicy z Białorusią podkreślałem konieczność pilnowania granicy

Fiński projekt budowania zapory na granicy z Rosją jest związany z wojną na Ukrainie i akcesją do NATO. Podczas kryzysu na granicy z Białorusią wyrażałem wątpliwości, czy rząd jest w stanie zbudować skuteczną zaporę przeciw migracji, ale podkreślałem konieczność pilnowania granicy - powiedział lider PO Donald Tusk

Tusk podczas czwartkowej wizyty w Kołobrzegu pytany był o swoją ocenę zasadności idei stawiania fizycznych zapór na granicy państwa z Białorusią w czasie kryzysu migracyjnego, w kontekście obecnych planów fińskiego rządu budowy zapory na granicy z Rosją.

"Fińskie propozycje są związane z wojną rosyjsko-ukraińską i faktem, że Finlandia jest już uczestnikiem Paktu Północnoatlantyckiego. Te decyzje dotyczące granicy z Białorusią miały inne źródła i nie były związane z wojną, bo jeszcze nie było tej gorącej wojny rosyjsko-ukraińskiej. Ja zgłaszałem wątpliwości, czy ten rząd jest w stanie zbudować zaporę, która skutecznie zapobiegnie nielegalnej migracji" - odpowiedział Tusk.

Przypomniał też, że w trakcie kryzysu na granicy polsko-białoruskiej podkreślał konieczność pilnowania granicy i walki z nielegalną migracją i nie twierdził, że granica powinna być otwarta.

Parlament Finlandii uchwalił w czwartek tzw. ustawę o gotowości, której celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa na granicy z Rosją. Na liczącej 1300 kilometrów granicy powstanie zapora mająca zapobiegać przedostawaniu się osób szukających azylu. Ma to związek z obawami, że Rosja może podjąć działania odwetowe w związku z planowanym przystąpieniem Finlandii do NATO. Pozwoli też fińskiemu rządowi na podjęcie decyzji o budowie płotów lub innych zapór w pobliżu granic i kierowaniu wszystkich ubiegających się o azyl do jednego lub kilku przejść granicznych, np. na lotnisko.