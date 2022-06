Tusk: Polacy, jak Ukraińcy, mogą być nowoczesnym społeczeństwem ludzi wolnych

Ukraińcy okazali się genialnie nowoczesnym społeczeństwem, możemy wyciągnąć lekcję z tego, by budować, mimo kiepskiej władzy, nowoczesne społeczeństwo ludzi wolnych - powiedział we wtorek lider PO Donald Tusk. Apelował też, by mimo sporów politycznych, uszanować "fundamenty wspólnoty".

Lider Platformy Obywatelskiej, który od dwóch dni przebywa na Dolnym Śląsku, we wtorek spotkał się z mieszkańcami Wałbrzycha i okolic.

Tusk na początku swego wystąpienia nawiązał do wojny za naszą wschodnią granicą i ocenił, że Ukraina "w jakimś sensie już tę wojnę wygrała". "Nie mówię o przyszłych rozstrzygnięciach militarnych, bo przecież nikt na świecie tak naprawdę nie wie, jaki będzie ten scenariusz, te kolejne tygodnie i miesiące wojny, ale w tym najważniejszym wymiarze Ukraina oczywiście wygrała - ocaliła wspólnotę, okazała się naprawdę niepodległa i naprawdę zjednoczona" - podkreślił szef PO.

Przypomniał, że w przeszłości kraj ten był podzielony. "Wiem, jak dzisiejszy prezydent nie lubił poprzedniego prezydenta. No polityka, ale jak przyszedł moment próby, to chociaż Putinowi się wydawało, że to jest moment - ile to miało być, 72 godziny, 100 godzin, kiedy wszystko miało być rozstrzygnięte (...) - to okazała się dojrzałą, patriotyczną, narodową wspólnotą" - powiedział Tusk.

Jego zdaniem, z tej "ukraińskiej lekcji" wnioski może wyciągnąć także Polska. Chodzi - jak mówił - o uszanowanie, mimo sporów, kłótni czy rywalizacji wyborczej, "fundamentów wspólnoty". "Kluczem jest to, ile przestrzeni tej między nami uznajemy za wspólne, nie do naruszenia" - zaznaczył Tusk.

Dodał, że sam obecnie przygotowuje się do "politycznej bitwy", którą będą przyszłoroczne wybory parlamentarne. "Uważam, że stawka jest bardzo wysoka i naprawdę jestem gotów poświęcić wszystko, cały mój wolny czas, całą moją energię, w jakimś sensie też kosztem rodziny (...), bo te wybory będą rozstrzygały w dużej mierze o tym, czy my tę polską wspólnotę uczynimy spójną i możliwie nowoczesną" - stwierdził szef PO.

Według niego, jest jeszcze jedna lekcja, którą Polska może wyciągnąć z postawy Ukraińców. "Ukraina okazała się genialnie nowoczesnym społeczeństwem, może jeszcze nie państwem, ale społeczeństwem. Dzisiaj nawet Amerykanie zastanawiają się jak to jest możliwe, że to Ukraińcy opracowali metodę w sprawie bardzo dramatycznej, bo użycia artylerii. Dzisiaj oficer na froncie ukraińskim ma aplikację i przy pomocy telefonu komórkowego informuje gdzie powinny stać pociski na pozycje wroga. I w ciągu kilku minut działa ten system, który powstał w jakimś sensie spontanicznie, ale dzięki temu, że Ukraińcy są w myśleniu nowocześni, elastyczni, moralni" - powiedział Tusk.

W jego ocenie, to lekcja ważna też w czasie pokoju. "Jesteśmy w stanie, niezależnie od tego, jak kiepska jest dzisiaj władza w Polsce, zrobić to, co Ukraińcy zrobili w czasie wojny, to znaczy przeskoczyć pewien etap, być znowu nowoczesnymi. Nowoczesne społeczeństwo, nowoczesne państwo, to jest państwo wolnych ludzi, którzy nie potrzebują władzy, która ma im regulować kto z kim ma iść do łóżka, czy wtłaczać im jakąś niemądrą ideologię w przygotowanych przez ministra (edukacji, Przemysława) Czarnka podręcznikach, tylko to są ludzie swobodni, którzy mają maksimum przestrzeni dla własnej odwagi i kreatywności, a państwo pomaga im np. w takiej infrastrukturze, jak przedszkola i żłobki" - mówił Tusk.

Lider PO wyraził też pogląd, że Polska jest u progu "katastrofy demograficznej". Odnosząc się do programu 500 Plus, ocenił, iż o ile bardzo pomógł mniej zamożnym rodzinom, to nie zatrzymał spadku liczby narodzin. "Oprócz pieniędzy, młode małżeństwo planujące macierzyństwo, ojcostwo (...) chce mieć poczucie, że państwo jest całe nastawione na pomoc, i że ta pomoc ma wysoki poziom, jest nowoczesna, a nie na kontrolę" - powiedział.

Nawiązując do tego, że zgodnie z niedawnym rozporządzeniem ministra zdrowia, w Systemie Informacji Medycznej mają znajdować się informacje m.in. na temat ciąży, Tusk powiedział, że jego rząd też planował, na wzór państw zachodnich, wprowadzenie takiego rozwiązania, z tym, że - jak zaznaczył - jego celem miało być maksymalne ułatwienie ciężarnym dostępu do lekarza. "A tutaj ja ciągle słyszę, że ten rejestr ciąż będzie potrzebny panu prokuratorowi, żeby skontrolować kobietę w ciąży, nie żeby jej pomóc. Nie dziwię się, że w takiej rzeczywistości to może się odechcieć komuś macierzyństwa" - dodał lider PO.