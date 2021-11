Tusk popiera rekomendacje Rady Medycznej, m.in. ograniczenia dla niezaszczepionych

Szczepienia dla pracowników ochrony zdrowia i nauczycieli; powołanie funduszu kompensacji dla osób dotkniętych skutkami ubocznymi szczepień przeciw Covid-19, ograniczenia aktywności osób niezaszczepionych - to niektóre rekomendacje Rady Medycznej przy premierze, które poparł szef PO Donald Tusk.

Szef PO rozmawiał w środę przed południem z ekspertami zdrowotnymi, m.in. z członkami Rady Medycznej ds. walki z Covid-19, która działa przy premierze Mateuszu Morawieckim.

Na konferencji prasowej po środowej rozmowie Tusk nawiązał do najnowszych danych resortu zdrowia dotyczących pandemii (28,3 tys. nowych zakażeń koronawirusem i 460 kolejnych osób zmarłych). Stwierdził, że statystyki te są smutne i tragiczne, tym bardziej, że - jak podkreślił - sytuują Polskę na szczycie "tragicznego rankingu" dotyczącego Covid-19.

Były premier powtórzył wielokrotnie formułowane już deklaracje, iż PO i Koalicja Obywatelska są gotowe poprzeć działania rządu dotyczące walki pandemią, które rekomenduje Rada Medyczna. "Miałem okazję wczoraj rozmawiać telefonicznie, a dzisiaj bezpośrednio z członkami Rady Medycznej przy premierze. Głównym powodem było to, że tak naprawdę rząd nigdy nie poinformował o powodach, dla których po pierwsze nie informuje opinii publicznej, jakie to są rekomendacje, i po drugie - dlaczego nie realizuje żadnych rekomendacji Rady Medycznej" - powiedział Tusk.

Według niego, rozmowy z ekspertami ujawniły "bezwzględną i okrutną prawdę" na temat polityki rządu dotyczącej pandemii. "Otóż okazuje się, że konkluzje, jakie zapadają po spotkaniach Rady Medycznej, nie są uwzględniane przez rząd od wielu, wielu miesięcy. Jednym z najbardziej dramatycznych głosów był głos prof. Roberta Flisiaka, członka Rady Medycznej przy premierze - apelował o to, aby naprawdę odpolityzować, żeby zrezygnować z jakiejkolwiek propagandy, tylko żeby zostawić lekarzom i ekspertom nadawanie kształtu decyzjom, które są niezbędne" - relacjonował szef PO.

Skrytykował przy tym rząd za - jak to określił - "polityczny spektakl i PR-owe zagrywki" wokół pandemii. "Prawie wszystkie narzędzia są w ręku rządu. Nie trzeba czekać na jakieś długie prace parlamentarne - one są już w istniejących ustawach i rozporządzeniach. Rząd nic nie robi, rząd abdykował, stchórzył przed pandemią - taki jest obraz ostatnich miesięcy; taki obraz wyłania się także z moich rozmów z lekarzami, profesorami, ekspertami, w tym z członkami z Rady Medycznej przy rządzie Mateusza Morawieckiego" - przekonywał Tusk.

Przewodniczący PO zwrócił uwagę, że rekomendacje Rady Medycznej są przede wszystkim dla rządu, a nie dla parlamentu. Dlatego - jak ocenił - środowe spotkanie marszałek Sejmu Elżbiety Witek z przedstawicielami klubów parlamentarnych i kół miało, w sprawie projektu dotyczącego weryfikacji szczepień, przede wszystkim cel propagandowy.

"Ale ustaliliśmy z przewodniczącym klubu parlamentarnego KO Borysem Budką, że będzie uczestniczył w tym spotkaniu, bo chcemy wykorzystać każdą możliwą okazję, żeby dowiedzieć się, co rząd ma zamiar zrobić i żeby powtórzyć w każdym miejscu, że rekomendacje Rady Medycznej, jeżeli będą podejmowane przez rząd, będą mogły liczyć także na nasze wsparcie" - zadeklarował Tusk.

Podkreślił, że nie ma już czasu na zastanawianie się. "Ta abdykacja rządu, to nicnierobienie, to uderzające tchórzostwo rządu w sprawie pandemii, ta niechęć do wzięcia jakiejkolwiek odpowiedzialności, to jest najbardziej tragiczny koszt, jaki sobie możemy wyobrazić, bo mamy najbardziej tragiczne statystyki śmiertelności" - wskazał lider PO.

Zwrócił uwagę, że Polska znajduje się obecnie wśród kilku państw z największą śmiertelnością z powodu koronawirusa na świecie. "Dwa dni temu u nas zmarło więcej osób na Covid, niż w Stanach Zjednoczonych, Brazylii czy w Indiach - to daje wyobrażenie jaki to jest dramat. Tylko Rosja i Ukraina są jeszcze w podobnej sytuacji. Nie jestem w stanie tego zaakceptować" - podkreślił Tusk.

Szef Platformy ujawnił niektóre rekomendacje ekspertów dotyczące walki z Covid-19. "One dotyczą szczepień dla pracowników ochrony zdrowia i nauczycieli, one dotyczą np. funduszu kompensacji, żeby każdy, kto po szczepieniu uznał, że jest jakiś uboczny skutek, żeby miał gwarancję, że państwo się nim zaopiekuje, także od strony finansowej" - powiedział.

Zwrócił ponadto uwagę, że tylko w Polsce tzw. paszport covidowy, czyli certyfikat szczepienia przeciw Covid-19 jest bezużyteczny. "Nie ma możliwości punktowego ograniczania aktywności ludzi niezaszczepionych. Ludzie, którzy w Polsce się zaszczepili, czują się kompletnie opuszczeni przez rząd, nie mają z tego tytułu żadnego bezpieczeństwa, a przecież szczepienie temu miało służyć" - zaznaczył.

Rządzącym wytknął ponadto brak elementarnych procedur dotyczących postępowania z chorymi na Covid, ponieważ - zgodnie z jego wiedzą - wojewodowie nie przygotowali planu alokacji pacjentów. "Przecież to jest czwarta, nie pierwsza fala pandemii" - zaznaczył. Wskazał ponadto, że w związku z pandemią w szkołach panuje chaos. "Musi być powrót do tzw. śledztw epidemiologicznych, państwo tutaj skapitulowało. Nie ma tego śledzenia zainfekowanych, chorych po to, żeby ograniczać transmisję wirusa" - mówił Tusk. Wykluczył zarazem możliwość poparcia dla wprowadzenia obowiązkowych szczepień na Covid-19.

Resort zdrowia poinformował w środę o kolejnych ponad . Zmarło 460 osób z COVID-19. To najwyższa liczb zakażeń w IV fali pandemii w Polsce. Dokładnie rok temu wykryto 10 139 nowych przypadków, a tydzień temu - 24 239 zachorowań.