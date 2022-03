Tusk: potrzebne maksymalne starania o środki europejskie; "wszystkie ręce na pokład"

O maksymalne starania w celu pozyskania środków unijnych, jedność i pomoc uchodźcom zaapelował w poniedziałek do rządu przewodniczący PO Donald Tusk. "Wszystkie ręce na pokład " - wezwał.

Lider Platformy Obywatelskiej podczas konferencji prasowej zwrócił uwagę, że Polska nadal ma zablokowane środki europejskie. "To, co dzisiaj wydaje się potrzebą chwili, to jak najszybsze odblokowanie przez PiS, przez rząd premiera Morawieckiego relacji z UE w odniesieniu do środków europejskich. Trzeba dzisiaj podjąć maksymalne starania o wszystkie te środki" - powiedział Tusk.

Wezwał przy tym do zakończenia "wojny", którą - jego zdaniem - PiS wypowiedział Unii Europejskiej. "Gorąco apeluję przede wszystkim do premiera Morawieckiego, prezesa Jarosława Kaczyńskiego, prezydenta Andrzeja Dudy, żeby jak najszybciej odblokowali te środki, które są w naszej dyspozycji, w naszym zasięgu" - mówił lider PO.

Według Tuska obecna sytuacja wymaga rzeczywistej jedności. "Dzisiaj dwa hasła, powinny towarzyszyć wszystkim rządzącym, aktywnym publicznie w Polsce: +wszystkie ręce na pokład+ i "wszystkie dostępne środki dala Polski jak najszybciej+" - oświadczył.

Tusk mówił ponadto, że ostatniej nocy na dwóch warszawskich dworcach kolejowych przyjęto 20 tys. Ukraińców. Zaapelował przy tym do administracji rządowej o wsparcie społeczeństwa oraz samorządów udzielających pomocy uchodźcom. "Tu jest mój gorący apel, aby więcej czasu administracja rządowa nie marnowała. Od listopada wiedzieliście, że grozi inwazja. Dzisiaj potrzeba zarówno pieniędzy, jak i bardzo aktywnego działania na rzecz wsparcia ludzi" - podkreślił polityk.