Tusk: Powody pisowskiej drożyzny to chciwość i głupota

Sytuacja w gospodarce zaczyna być krytyczna; powody pisowskiej drożyzny to chciwość i głupota – powiedział przewodniczący PO Donald Tusk na konwencji partii w Radomiu. Zarzucił rządzącym nieumiejętność przewidzenia inflacji, a później ukrywanie prognoz przed obywatelami.

Podawszy przykłady przedsiębiorców prowadzących małe firmy - właścicieli bistro i piekarza - stwierdził, że "widać bardzo wyraźnie, że sytuacja w całej polskiej gospodarce zaczyna być krytyczna".

Przytoczył prognozy, według których jedna trzecia lokali gastronomicznych w Polsce może nie przetrwać do końca roku. Powołał się na badanie IBRiS, wykazujące, że blisko 35 proc, rodzin zrezygnowało z planowanego urlopu; jedna trzecia rodzin musiała ograniczyć wydatki na żywności, podobny odsetek zrezygnował z zakupów urządzeń AGD i RTV. Według Tuska "widać bardzo wyraźnie, że sytuacja w całej polskiej gospodarce zaczyna być krytyczna".

"Istota dobrego rządu to zdolność zapewnienia ludziom chleba dobrego i taniego, i wody, zimnej i ciepłej, w kranie" - powiedział, cytując ekspertów, "którzy prognozują, że jeśli PiS będzie dalej rządził", to bochenek chleba będzie kosztował do końca roku 10-30 zł.

"Co takiego się stało, że oni przez siedem lat z Polski, naprawdę kwitnącego kraju, dumy Europy, zrobili kraj, gdzie problemem staje się woda i chleb?" - pytał.

"Co stanowi prawdziwe źródła tej pisowskiej drożyzny, tej inflacji, która w Polsce jest już rekordowa w Europie? Dlaczego u nas musi być najdrożej? Powodem tej pisowskiej drożyzny jest chciwość i głupota" - mówił Tusk.

Zarzucił prezesowi NBP Adamowi Glapińskiemu brak kompetencji i nieumiejętność przewidywania, przypominając jego wypowiedzi sprzed niespełna dwóch lat, o deflacji jako zagrożeniu i "rzekomej groźbie wybuchu inflacji".

Przypomniał, że w listopadzie ub. r. szef banku centralnego zapowiadał spadek inflacji, a powiedział to "niemal tego samego dnia, kiedy premier Morawiecki wydał miliony złotych na obligacje, które miały ochronić jego prywatne oszczędności przed inflacją".

"Zakładał, że inflacja będzie gigantyczna, ale nie powiedział tego Polakom. Po cichu, w tajemnicy przed obywatelami rządzący zapewnili sobie grube pieniądze" - mówił przewodniczący PO. "Złodzieje!" - skandowali zebrani.