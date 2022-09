Tusk: przed Wigilią wszystko musi być jasne ws. wspólnych list opozycji

Przed Wigilią wszystko musi być jasne, co do wspólnych list opozycji. Ale to nie jest ani dyktat, ani ultimatum. My z końcem roku ruszymy do profesjonalnie, dobrze przygotowanej kampanii; ten czas który musimy mądrze wykorzystać na jednoczenie - powiedziała w piątek lider PO Donald Tusk.

Tusk pytany przez PAP na konferencji prasowej w Białobrzegach czy daje jakiś graniczny termin na porozumienie się opozycji w sprawie wspólnych list odpowiedział: "Ja nie będę dawał żadnego terminu naszym partnerom". "Ja chciałbym wszystkich zachęcić do jak najbliższej współpracy, a niczego w żadnym wypadku nikomu nie chce dyktować" - podkreślił.

"Powtórzę tylko to, co mówię już od dłuższego czasu, że lepiej jest, aby opozycję jednoczyć tak, żeby mieć nie tylko pewność, ale 100-procentową gwarancję zwycięstwa, i to takiego wyraźnego zwycięstwa w wyborach. Ja zdania tutaj nie zmienię, bo to są dość oczywiste jakby dane. Tu nie ma co, nikt nie ma argumentów przeciwko mojemu myśleniu" - oświadczył Tusk.

"Chcę powiedzieć, że nie możemy czekać w nieskończoność, bo po prostu niedługo zacznie się kampania (wyborcza)" - podkreślił lider PO. "A przeciwnik jest bezwzględny, a mówię o PiS-ie. Dysponuje całą machiną państwową, Pegasusami, miliardami złotych. Nie muszę wam mówić o tym, jak gigantyczną przewagę, poprzez nadużywanie państwa, PiS ma nad opozycją" - zauważył.

"Musimy też zacząć się przygotowywać profesjonalnie do tej ostatecznej rozgrywki. To wymaga szybkich decyzji politycznych" - ocenił Tusk. "Przed Wigilią wszystko musi być jasne. Tu ja nie mam żadnych wątpliwości, ale to nie jest żaden dyktat, to nie żaden ultimatum. My z końcem roku ruszymy do profesjonalnie dobrze przygotowanej kampanii. I to jest ten czas, który musimy mądrze wykorzystać na jednoczenie" - oświadczył szef PO.