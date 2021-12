Tusk: przygotujemy program lepszego rządzenia

Najbliższe miesiące to będzie wielka praca Platformy Obywatelskiej nad programem lepszego rządzenia - zapowiedział we wtorek lider PO Donald Tusk.

Zapytany na konferencji prasowej o plany Platformy na najbliższy czas, Tusk stwierdził, "przyszły rok musi być rokiem intensywnej pracy, również programowej". Zaznaczył, że Platforma przygotowuje swoje kongresy programowe, z końcem stycznia odbędzie się pierwszy z nich.

"Naszym zadaniem jest dopracować w najdrobniejszych szczegółach naszą ofertę, przedyskutować ją intensywnie i szybko z Polkami i Polakami" - podkreślił Tusk. "Żeby Polacy uwierzyli nie tylko w to, co większość widzi, że ta władza jest zła" - dodał.

"Będziemy dokumentować zło, które ta władza czyni, ale będziemy też koncentrować się na pozytywnym programie rządzenia" - zapewnił. "Najbliższe miesiące to będzie wielka praca Platformy Obywatelskiej nad programem lepszego rządzenia" - dodał szef PO.

Według niego, etap przebudowy PO prawie się skończył, choć jeszcze zajmie parę tygodni. "Ale jesteśmy przygotowani nie tylko do takiej twardej postawy wobec dzisiejszej władzy, ale coraz lepiej przygotowani do samych wyborów i czasu po wyborach" - stwierdził Tusk.

Podkreślał, że ostatnie pół roku to był czas "twardego nazywania rzeczy po imieniu", co przyniosło efekty i poparcie w sondażach dla PO z około 15 procent pół roku temu urosło do 25-27 procent obecnie, czyli prawie dwukrotnie.

"To wystarczająco dużo, żeby stwierdzić, że warto było wrócić i podjąć tę walkę i o wiele za mało, by powiedzieć, że jest ok" - powiedział Tusk.

Pytany o noworoczne życzenia dla Jarosława Kaczyńskiego przywołał ostatni wywiad prezesa PiS dla portalu Interii, w którym Kaczyński powiedział, że nie ma na nic czasu, także na czytanie książek. "Życzę mu więc, aby miał znacznie więcej wolnego czasu niż w tej chwili i mógł czytać tyle, ile zapragnie" - powiedział Tusk.