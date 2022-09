Tusk pyta, co się stało, że Michał Dworczyk nagle stracił zaufanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego

Jeśli wszystko było w porządku, to dlaczego szef KPRM Michał Dworczyk odchodzi; dlaczego ten "świetny minister" i autor "ciekawych maili" stracił zaufanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego - pytał w piątek lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Szef klubu PiS Ryszard Terlecki poinformował po czwartkowym posiedzeniu klubu, że Michał Dworczyk odejdzie z stanowiska szefa kancelarii premiera. Dopytywany, czy dymisja Dworczyka była warunkiem Solidarnej Polski poparcia ustawy ws. wydłużenia kadencji samorządów, Terlecki zaprzeczył. Nie odpowiedział na pytanie, jak ocenia pracę Dworczyka. Terlecki oświadczył też, że nie będzie zmiany na stanowisku premiera.

W piątek na konferencji prasowej w Białobrzegach Tusk pytany o zapowiedzianą dymisję szefa KPRM, zwrócił się do wszystkich mediów, aby zadali "proste i oczywiste" pytanie prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu i premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, dlaczego Dworczyk odchodzi.

"Przecież przez wiele miesięcy informacje wypływające z przecieków z maili ministra Dworczyka i jego współpracowników były jednym nieustannym aktem oskarżenia, jeśli chodzi o tę władzę i jej sposoby działania, i jakoś na PiS-ie to nie robiło żadnego wrażenia" - zauważył lider PO. Wmawiali wszystkim, że wszystko jest w porządku i nic złego się nie dzieje - podkreślił.

"Pytam dzisiaj: jeśli wszystko było w porządku, to dlaczego pan Dworczyk, odciągany traktorami już w tej chwili ze stanowiska, wreszcie być może rzeczywiście zrezygnuje?" - mówił Tusk. Przyznał, że sam byłby ciekaw opinii prezesa Kaczyńskiego. "Pana Morawieckiego mniej, bo nie on podejmuje tutaj decyzje" - dodał polityk PO. Jak dodał, chciałby wiedzieć, co takiego się stało, że nagle ten "świetny" minister i autor "ciekawych i pięknych maili" stracił ich zaufanie.

W piątek rano w Polsat News poseł PiS Marek Suski był pytany, dlaczego szef KPRM Michał Dworczyk musi odejść ze stanowiska. "Pojawiły się, jak wiemy, liczne sytuacje, które nie służyły samemu ministrowi" - powiedział poseł. "Chodzi o włamanie na skrzynkę (mejlową), które dotknęło wielu z nas, mnie również, i te włamania ze strony naszego wschodniego sąsiada prawdopodobnie pochodzą, bo ślady pokazują właśnie tamtą stronę i próbę zdestabilizowania Polski" - przyznał. Dodał, że Myślę, że jeśli decyzja o dymisji Dworczyka nastąpi, będzie to "decyzja odpowiedzialności za Polskę".