Tusk: rozbicie UE i wyprowadzenie Polski z Unii będzie oznaczać katastrofę

Rozbicie Zachodu, rozluźnienie w Unii Europejskiej, czy wyprowadzenie Polski z Unii będzie oznaczać katastrofę - mówił w czwartek lider PO Donald Tusk. Jak zauważył, nasze bezpieczeństwo jest wynikiem zakorzenienia w UE i w NATO.

"Jeśli będziemy szukali innej Unii Europejskiej, innej demokracji niż ta, którą zbudowaliśmy, to znajdziemy się w sytuacji zagrożenia nie tylko tych wartości, ale też fizycznego zagrożenia dla Polek i Polaków" - mówił Tusk w wystąpieniu na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Jak podkreślił, bezpieczeństwo Polski jest wynikiem i konsekwencją dzisiejszego zakorzenienia w UE i w NATO. "Jeżeli górę wezmą emocje, ludzie, środowiska, interesy i okaże się, że za dwa, trzy lub pięć lat Unia Europejska się rozpadnie, albo Polska zostanie wyprowadzona z Unii Europejskiej, byłaby to katastrofa o konsekwencjach trudnych do wyobrażenia" - oświadczył szef PO. "Jako historyk mam stu procentowe przekonanie, że rozbicie Zachodu, rozluźnienie w Unii, wyprowadzenie Polski z Unii oznaczać katastrofę" - dodał.

Tusk zwracał też uwagę, że jeśli wsłuchać się w narrację Putina i "Putino-podobnych" polityków na świecie, to tam kwestia podporzadkowania prawa, sądów, instytucji, które u nas są niezależne od władzy politycznej, jest jedną z absolutnie naczelnych.

Zauważył, że oni wszyscy powtarzają te same tezy, że liberalna demokracja jest zgniła, prawa człowieka to wymysł mający osłabić zdrowy naród, a mniejszości i inny kolor skóry lub orientacja seksualna to coś, co powinno być w ogóle wyeliminowane z naszego życia publicznego. "I na końcu ich główną tezą polityczną jest rozbicie wspólnoty Unii i NATO" - podkreślił b.premier.

"Ci nasi główni wrogowie, ale też wewnętrzni przeciwnicy liberalnej demokracji dobrze zrozumieli, że jeśli uda się rozbić Unię Europejską, osłabić NATO i podzielić np. Europę i Stany Zjednoczone - nad czym (Władimir) Putin i (Donald) Trump ciężko pracowali - to w ten sposób najskuteczniej obali się także system myślenia oparty na wolności, poszanowaniu drugiego człowieka, wyrzeczeniu się siły i przemocy w polityce, ładu międzynarodowego, albo pokojem w skali globalnej" - ocenił Tusk.