Tusk: rządu nie stać na poważne kroki ws. pandemii koronawirusa

Pół tysiąca Polek i Polaków umiera każdego dnia, a tego rządu nie stać na podjęcie żadnych poważnych kroków, aby ograniczyć skutki pandemii koronawirusa - podkreślił w czwartek szef PO Donald Tusk. Nie odpowiedział na pytanie, czy jest za obowiązkiem szczepień.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej Tusk został zapytany o strategię rządu w sprawie walki z Covid-19 oraz o to, czy jest za obowiązkiem szczepień przeciw Covid-19, do czego wzywali m.in. politycy KO Radosław Sikorski i Paweł Kowal.

"Pół tysiąca Polek i Polaków umiera każdego dnia, a tego rządu nie stać na podjęcie żadnych poważnych kroków, aby ograniczyć skutki pandemii" - powiedział Tusk. Jak dodał, rząd nawet nie jest w stanie spełnić oczywistej prośby opozycji, aby premier Mateusz Morawiecki przedstawił plan walki z pandemią na najbliższe kilka tygodni. "Z nadzwyczajną arogancją nawet na to nie zareagowali" - zaznaczył szef PO.

"Nie chodzi o to, aby mnie czy moim kolegom premier powiedział, co mają zamiar zrobić. Te informacje należą się wszystkim Polkom i Polakom" - podkreślił polityk. "Co ten człowiek ma w sobie, że jest premierem, jest ministrem i uważa, że nie ma problemu" - dodał.

Tusk zwrócił też uwagę, że "wydano setki milionów złotych na promocję szczepień, ale tak naprawdę ta władza postawiła wielki znak zapytania nad sensem szczepień".

"Nawet głowa państwa, prezydent Andrzej Duda, pozwalał sobie na takie dwuznaczne komunikaty co do sensu szczepień" - zauważył Tusk. "Duda i Morawiecki zachowują się właściwie jak antyszczepionkowcy, jak ludzie, którzy wypierają fakt pandemii. Może dlatego, że nie chcą wziąć odpowiedzialności za żadną decyzję" - podkreślił szef Platformy.

Tusk nie odpowiedział na pytanie, czy sam jest za obowiązkiem szczepień. Zwrócił jedynie uwagę, że Sikorski i Kowal nie są lekarzami, więc są "zdezorientowani" i oczekują, że "wreszcie ktoś coś zaproponuje." "Bardzo by mi zależało na tym, żeby jak najszybciej zaproponować promocję szczepień" - zaznaczył lider PO.

Według niego nadal "każdego dnia będą umierać setki Polaków, a oni ze względu na jakiś cyniczny interes polityczny nie zrobią kompletnie nic".

W środę Ministerstwo Zdrowia podało, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 29 064 osób. To najwyższa liczba w IV fali epidemii. Zmarło 570 chorych z COVID-19, to również najwięcej w IV fali.

Od środy obowiązują bardziej restrykcyjne limity osób m.in. w kościołach, obiektach sportowych, kinach, centrach handlowych czy teatrach. Osoby podróżujące spoza strefy Schengen będą zobowiązane do odbycia 14-dniowej kwarantanny, chyba, że są w pełni zaszczepione.

Nowe przepisy wchodzą w ramach pakietu alertowego obostrzeń w związku z wariantem omikron koronawirusa SARS-CoV-2. Poinformował o tym w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski.