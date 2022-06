Tusk: samorządowcy pytają mnie, czy zagrożony jest w Polsce samorząd

Pytają mnie samorządowcy podczas spotkań czy w Polsce rzeczywiście zagrożony jest samorząd - powiedział we wtorek Donald Tusk we Wrocławiu. Jego zdaniem zbyt wiele decyzji zapada w centrali bez konsultacji z samorządowcami, szczególnie decyzji dotyczących finansów i inwestycji.

Donald Tusk we Wrocławiu spotkał się z prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem i prezydentem Jeleniej Góry Jerzym Łużniakiem. Na briefingu prasowym Tusk podkreślił, że samorządowcy w całym kraju pytają go często, czy w Polsce rzeczywiście zagrożony jest samorząd.

"Pytają o te decyzje dotyczące środków europejskich, pieniędzy na inwestycje, o których centrala w Warszawie decyduje bardzo często bez samorządów. Bardzo wielu ludzi ma w Polsce takie poczucie, że krok po kroku odbierana jest samorządowi jakby istota jego władzy - to są i kompetencje i pieniądze" - powiedział Tusk.

Dodał, że opozycja w porozumieniu z organizacjami samorządowymi oraz władzami i działaczami samorządowymi zrobi wszystko, aby przywrócić autentyczną samorządność w Polsce.

"Jestem pod wielkim wrażeniem tej informacji z Pacanowa, gdzie PiS, partia rządząca postanowiła jakby moim śladem pojechać w Polskę i spotykać się z ludźmi. W Pacanowie nomen omen wiceminister odpowiedzialny za samorządy Michał Cieślak, minister w kancelarii premiera na poczcie usłyszał od naczelniczki poczty i od jej współpracownic, że w Polsce jest drożyzna. I że ona ma trzy tysiące złotych i jak spłaci kredyt to już nie ma z czego przeżyć. I poskarżyła się wiceministrowi od samorządu, że jak zatankowała to właściwie jej już pieniędzy w portfelu nie starczyło" - powiedział Tusk.

Dodał, że naczelnik poczty w Pacanowie została zwolniona dyscyplinarnie.

"Dosłownie chwilę później dowiedziała się: wpierw, że dostała wezwanie od swojego szefostwa, żeby w trybie natychmiastowym przyjechać do kierownictwa, a tam dowiedziała się - o czym poinformowała opinię publiczną - że zostanie w trybie dyscyplinarnym zwolniona z pracy, ponieważ poskarżyła się posłowi z klubu PiS, wiceministrowi od spraw samorządu. Poskarżyła się na zbyt wysokie ceny. Tak wyglądają spotkania PiS-u z ludnością. Życzę wszystkim państwu, jak najmniejszej ilości tego typu spotkań z tego typu politykami. Nawet jeśli w tym rządzie są odpowiedzialni za samorząd terytorialny" - powiedział Tusk.

Pytany o możliwość przesunięcia terminu wyborów samorządowych o pół roku stwierdził, że prawdziwa, autentyczna demokracja polega na tym, że wiadomo, kiedy są wybory.

"Jeśli pozwolimy na to, że ze względu na pewne niejasności, czy niejednoznaczności w przepisach prawa rząd i partia rządząca będzie manipulowała terminami wyborów samorządowych to strach pomyśleć, co może być następnym krokiem. Nie ma najmniejszego powodu, by przesuwać termin wyborów nawet, jeśli niektórzy samorządowcy uznają, że jest fajnie mieć o pół roku dłuższą kadencję. To nie jest wystarczający powód, żeby tak dewastować porządek prawny, porządek ustrojowy. Chcemy wszyscy żyć w kraju, gdzie wiadomo kiedy są wybory" - powiedział Tusk.

Ocenił, że argument, iż Państwowa Komisja Wyborcza może nie poradzić sobie z przeprowadzeniem jednocześnie wyborów parlamentarnych i samorządowych jest nietrafiony. "Wybory można zrobić tydzień po tygodniu lub za miesiąc" - dodał Tusk.