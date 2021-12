Tusk: sprawa Mejzy pokazuje stosunek Kaczyńskiego do ludzi i do standardów

Sprawa Łukasza Mejzy pokazuje stosunek Jarosława Kaczyńskiego do ludzi i do standardów; jeśli Mejza jest użyteczny, to może być tym, kim okazuje się być i Kaczyńskiemu to nie przeszkadza - ocenił w czwartek lider PO Donald Tusk.

Tusk został zapytany na czwartkowej konferencji prasowej, dlaczego według niego, Mejza, który jest wiceministrem sportu, nadal pozostaje w rządzie. Szef PO ocenił, że dlatego, iż "ta sytuacja, która brzydzi większość Polaków, nie brzydzi Jarosława Kaczyńskiego".

Lider PO przywołał, zawartą też w jednym z pytań, wypowiedź Kaczyńskiego sprzed lat, że "porządki można robić nawet brudną szmatą".

"Właśnie z tego względu, że ma takie podejście do ludzi i takie podejście do standardów" - powiedział. "Jeżeli pan Mejza jest użyteczny, to pan Mejza może być tym, kim okazuje się być, ale panu Jarosławowi Kaczyńskiemu to nie przeszkadza" - dodał.

"Nigdy nie sądziłem, że los dzieci chorych na raka będzie tak manifestacyjne lekceważony przez partię rządzącą i jej lidera" - zaznaczył lider PO.

Jego zdaniem ta sytuacja dyskwalifikuje nie tylko samego Mejzę, ale też ministra sportu Kamila Bortniczuka, który jest jego szefem oraz - jak powiedział Tusk - "twórcę tego systemu politycznej korupcji, czyli samego Jarosław Kaczyńskiego".

Wirtualna Polska napisała w zeszłym tygodniu, że Mejza założył w przeszłości firmę medyczną, która miała się specjalizować w kosztownym leczeniu nowatorskimi metodami chorych m.in. na raka, Alzheimera, Parkinsona. Mejza miał osobiście przekonywać potencjalnych pacjentów a także opiekunów dzieci, o skuteczności stosowanych przez firmę metod, które jednak - tak w Polsce, jak i na całym świecie - uznawane są za niesprawdzone i niebezpieczne. Według wp.pl, interes Mejzy nie wypalił, a pacjenci i ich rodziny zostali oszukani.

W związku z publikacją Mejza zapowiedział, że treść artykułu będzie przedmiotem postępowań sądowych, oraz że podjął kroki prawne, mające na celu ochronę jego dobrego imienia i reputacji.

Premier Mateusz Morawiecki pytany we wtorek czy podjął decyzje ws. ewentualnej dymisji Mejzy odpowiedział, że analizowane są wszystkie informacje dotyczące wiceministra. "One muszą zostać zweryfikowane, w szczególności wszystkie nowe informacje, które są publikowane. Tutaj proszę o cierpliwość, bo po tym, kiedy one zostaną przeanalizowane przez stosowne służby, dopiero wtedy mogą być podejmowane decyzje" - zaznaczył premier.

Z kolei w środę wieczorem odbyło się spotkanie parlamentarzystów PiS, w którym udział wziął m.in. lider ugrupowania Jarosław Kaczyński. Według zapowiedzi niektórych mediów, jednym z tematów spotkania miała być sprawa Mejzy. Posłowie PiS zapewniali jednak, że temat ten nie pojawił się podczas obrad klubu.

Według informacji PAP od polityków biorących udział w posiedzeniu klubu, temat wiceministra sportu faktycznie nie pojawił się w wystąpieniu Kaczyńskiego. Szef PiS co prawda przyznał, że są pewne kłopoty wewnątrz, ale nie chce o nich mówić szerzej.

Mejza zasiada w Sejmie od marca tego roku, kiedy objął mandat po zmarłej posłance KP-PSL Jolancie Fedak. Po wejściu do Sejmu Mejza nie przystąpił do klubu Koalicji Polskiej-PSL i pozostał niezrzeszony. Wiceministrem sportu jest od października - objął funkcję z rekomendacji Partii Republikańskiej.