Tusk: sprawa zablokowania importu węgla wymaga decyzji, a nie planów

Sprawa zablokowania importu węgla z Rosji wymaga decyzji, a nie planów; decyzji mądrych i twardych, a nie długich i zawiłych - mówił szef PO Donald Tusk odnosząc się do zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego o odejściu od importu węgla z Rosji.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w środę, że Polska będzie robiła wszystko, by odejść od rosyjskiej ropy do końca roku; wyraził nadzieję, że w maju uda się zakończyć import węgla z Rosji. Zaapelował też do UE o wprowadzenie podatku od rosyjskich węglowodorów.

Tusk podczas briefingu w Gostolinie (woj. mazowieckie) podkreślał, że "węgiel z Rosji do Polski płynie przez firmy, które z definicji powiązane są z rosyjskimi oligarchami już wpisanymi na listy sankcyjne". "Gdyby rząd był przygotowany, jeśli chodzi o formalności i też emocjonalnie do podjęcia decyzji, żeby objąć sankcjami w handlu węglem tych, którzy są objęci przez Unię Europejską, to moglibyśmy takie decyzje podejmować z dnia na dzień" - mówił.

"Jeśli słyszę dzisiaj od premiera Morawieckiego, że on ma pomysł na radykalny plan i że węgiel nie będzie importowany z Rosji w maju, to ogarnia mnie niepokój, dlaczego tak długo. Dlaczego to ma być przed latem, skoro wiadomo, że teraz są ściągane te największe ilości. Czy na pewno potrzebne jest danie czasu, tym którzy się tym zajmują po to, żeby np. przepisali to na inne firmy, zarejestrowali gdzie indziej" - zauważył lider PO.

Jak dodał, "sprawa zablokowania importu węgla wymaga decyzji, a nie planów". "Decyzji mądrych i twardych, a nie długich, zawiłych procedur" - zaznaczył Tusk.

W jego ocenie, tak samo należy postępować w sprawie zamrożenia aktywów rosyjskich. Przywołał też wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, którzy na spotkaniu z przedstawicielami partii politycznych, mówili że do tego trzeba zmienić konstytucję, a teraz przygotowane zostały przepisy, które mają to zapewnić.

"Dlaczego to wszystko tak długo tu trwa? Dlaczego my - najbardziej zainteresowani - znowu wleczemy się w ogonie? To jest nie do zaakceptowania" - stwierdził Tusk. "Oczywiście nawet spóźnione plany rządu, jeśli naprawdę intencją rządu jest zablokowanie tych biznesów rosyjsko-węglowych, na pewno dostaniecie od nas pewne poparcie, tylko - tak jak już parę razy mówiłem - szybciej, mądrzej, lepiej" - powiedział szef PO.