Tusk: średnia płaca jako minimum dla nauczyciela to punkt wyjścia do rozmowy o ratowaniu szkolnictwa

Średnia płaca jako minimum nauczycielskie to jest punkt wyjścia do rozmowy o ratowaniu polskiego szkolnictwa - mówił w sobotę szef PO Donald Tusk. Jak wskazał, dopiero gdy nauczyciele będą dobrze wynagradzani można zająć się naprawą systemu edukacji.

"Średnia płaca a nie minimalna jako minimum nauczycielskie, to jest punkt wyjścia do rozmowy o ratowaniu polskiego szkolnictwa i dopiero konsekwencją może być naprawa systemu" - podkreślił lider PO Donald Tusk na spotkaniu w Sandomierzu. Jak dodał, "najlepsi muszą chcieć być nauczycielem", muszą mieć powołanie i naprawdę muszą dobrze zarabiać".

Jak wskazał Tusk, brakuje chętnych do wykonywania tego zawodu. "Nauczyciele mówią mi o tym dramacie kompletnego braku napływu młodych kadr do szkół. Średnia wieku w wielu szkołach jest dziś przedemerytalna lub emerytalna. Radykalnie przesunął się wiek aktywnych nauczycieli" - zauważył.

"Nie dziwię się apatii części środowiska, bo +tak po krzyżu dostać+ i zarabiać po 2,5 tys. zł na rękę po tylu latach pracy, po wysiłku edukacyjnym, po inwestowaniu we własne kompetencje i później idzie się do niedoinwestowanej szkoły i zarabia śmieszne pieniądze, gdzie się ma harować na dwóch, trzech etatach" - podkreślił. "Dziś praktycznie każda nauczycielka i każdy nauczyciel powinien być w jakimś sensie i wymiarze informatykiem" - zaznaczył.

"Kompetencje nauczyciela muszą, jeśli nie przewyższać, to zbliżać się do kompetencji ucznia. Jeśli my chcemy nauczyciela i nauczycielkę, który ma także kwalifikacje informatyczne czy cyfrowe, a na rynku przeciętny informatyk dostanie od ręki 3 razy więcej niż nauczyciel, to jakim cudem my mamy mieć za 5, 10, 15 lat nauczycieli, którzy wprowadzą nasze dzieci do świata zupełnie nowych, nieznanych im jeszcze kompetencji?" - pytał Tusk.

Według niego "należy zostawić w tej chwili spekulacje, czy system (edukacji-PAP) przewrócić". "Ja byłbym przeciwny. Zróbmy rzeczy fundamentalne i elementarne" - mówił wskazując, że "nauczyciel powinien zarabiać co najmniej średnią krajową".