Tusk: Ten olbrzym - Polska - naprawdę się obudził i nic nas już nie zatrzyma

Ten olbrzym - Polska - naprawdę się obudził i nic nas już nie zatrzyma; zobaczycie jesienią, jak wspaniale ten marsz się skończy - mówił w poniedziałek lider PO Donald Tusk w Kłodzku (woj. dolnośląskie).

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk na spotkaniu z wyborcami w Kłodzku (woj. dolnośląskie) mówił o najnowszym sondażu CBOS. "Przed chwilą CBOS, a więc ta rządowa pracownia, która jest znana z takich wyników trochę odbiegających od wszystkich pozostałych pracowni, dzisiaj podali informację, że KO ma najlepszy wynik od 2015 roku. To znaczy że my w ciągu dwóch lat odrobiliśmy i zwiększyliśmy swój wynik o 16 pkt. proc." - mówił lider PO.

W tym kontekście, nawiązując do zbliżających się wyborów podkreślał, że od marszu 4 czerwca obserwuje, że KO idzie w górę i "zwycięstwo jest na wyciągniecie ręki". "Wasza siła jest absolutnie nie do poskromienia. (...) Ten olbrzym - Polska, ta prawdziwa dobra, przyzwoita Polska - ten olbrzym naprawdę się obudził i nic nas już w tym marszu nie zatrzyma. Przyrzekam wam to, zobaczycie jesienią, jak wspaniale ten marsz się skończy" - mówił lider PO.

Nawiązał również do swojej wypowiedzi z Poznania, w której zwrócił się do wyborców PiS i przyznał, że usłyszał później komentarze, że "ich nie przekona".

"Chcę dzisiaj powtórzyć deklaracje, w którą głęboko wierzę: my musimy pomóc wszystkim Polkom i Polakom otworzyć szerzej oczy" - mówił lider PO.

"To nie jest tak, że ci wszyscy, którzy głosowali na dzisiaj rządzących, głosowali na PiS, że oni są obojętni na zło, które się dzieje. Oni się po prostu nauczyli, ale powiem wam szczerze, jak dwa lata temu wróciłem do Polski, to widziałem też po naszej stronie wielu ludzi - polityków, komentatorów, dziennikarzy - którzy też zamykali oczy, odwracali się tyłem do tego, co się działo, co było tak oczywiste, bali się nazwać to zło po imieniu" - powiedział lider Platformy.

Zwrócił się jedocześnie do niezdecydowanych oraz tych, którzy głosowali na PiS. "Nie wierzę w to, żebyście wszyscy chcieli Polski, gdzie władza w każdej sprawie kłamie i ma tak naprawdę swoich wyborców bardzo często za ludzi nierozgarniętych, bo jeśli ja patrzę dzisiaj czy wczoraj w TVP Info, w tej pis-owskiej telewizji taki duży napis: w Polsce z tygodnia na tydzień wszystko tanieje (...) już nie trzeba mieć jakoś szeroko otwartych oczu, wystarczy chodzić codziennie do sklepu, żeby wiedzieć, jak bezczelne to kłamstwo i że właściwie to jest plucie ludziom w twarz" - podkreślił Tusk.

Ocenił, że politycy PiS "tak naprawdę różnią się od komunistów, od PZPR-u tylko jednym". "Mechanizm jest identycznie ten sam, kryteria są identycznie te same, oni po prostu dużo więcej chapią, to jest nieporównywalnie więcej, niż robili to ci aktywiści PZPR-u wtedy w czasach nomenklatury. Nomenklatura pis-owska jest bez porównania bardziej bolszewicka niż to, co pamiętamy z lat 70., 80." - ocenił Tusk.

Autorzy: Daria Kania, Piotr Doczekalski

dka/ pdo/ mrr/