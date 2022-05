Tusk: To dla mnie zobowiązanie, by pilnować naszej europejskiej bezpiecznej przystani każdego dnia

To jest dla mnie wielkie zobowiązanie, żeby pilnować naszej europejskiej bezpiecznej przystani każdego dnia, każdej godziny - mówił w niedzielę przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk w Gdańsku.

Szef Platformy Obywatelskiej uczestniczył w niedzielę w uroczystym podniesieniu flagi europejskiej na Górze Gradowej z okazji 18. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej.

"To jest (...) dla mnie wielkie zobowiązanie, żeby pilnować naszej europejskiej bezpiecznej przystani każdego dnia, każdej godziny. I żebyśmy nie musieli, tak jak nasi bracia na Ukrainie, płacić wyższej stawki, wyższej ceny za to, co dla nas jest tak ważne" - mówił w Gdańsku Tusk. Przypomniał, że "miał szanse prowadzić prace UE przez pięć lat".

Przewodniczący PO podziękował m.in. Gdańskowi oraz gdańszczankom i gdańszczanom, że zaczęli "wielką przygodę z wolnością i z Europą". "Niskie ukłony i serdeczne słowa podziękowania" - dodał.

Tusk podkreślił, że UE jest zbudowana na takich podstawowych wartościach, "jak wolność słowa, poszanowanie słabszego, prawo do samostanowienia, prawa obywatelskie, życie wolne od korupcji i od przemocy, szacunek dla sąsiadów".

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. na mocy Traktatu Akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach. Jako państwo członkowskie ma możliwość wpływania na kształt decyzji podejmowanych na forum UE.

Unia Europejska jest unią gospodarczą i polityczną między 27 krajami europejskimi. Wspólnota jest też największym blokiem handlowym na świecie. Jest największym na świecie eksporterem towarów i usług oraz głównym rynkiem importowym dla ponad 100 krajów. Podstawą jednolitego rynku są tzw. cztery swobody - swoboda przepływu osób, towarów, usług i kapitału, które zapisano w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.