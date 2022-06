Tusk: to Kaczyński jest głównodowodzącym agresywnej armii politycznej w wojnie domowej

To Jarosław Kaczyński jest głównodowodzącym agresywnej armii politycznej w wojnie domowej, którą bezwzględnymi metodami toczy od wielu lat w Polsce - ocenił lider PO Donald Tusk, komentując wtorkowe słowa prezesa PiS.

Kaczyński we wtorkowym wywiadzie dla TVP wyraził pogląd, że Tusk "przygotowuje coś w rodzaju wojny domowej w Polsce". "Ten szok wynikający z utraty władzy, oni zdaje się byli przekonani, że będą tutaj rządzić bardzo długo, doprowadził do jakichś zmian psychicznych i przede wszystkim do snucia takich planów, które z demokracją i praworządnością nie mają kompletnie nic wspólnego, a poza tym muszą doprowadzić do niezwykle ostrych konfliktów ze wszystkimi tego konsekwencjami" - powiedział Kaczyński.

O słowa te został w czwartek zapytany lider PO Donald Tusk. "Kaczyński powinien się, moim zdaniem, cieszyć i bardzo doceniać to, że ja nigdy publicznie nie analizowałem jego stanów psychicznych, a materiał jest przecież bardzo bogaty" - powiedział szef Platformy dziennikarzom w Sejmie.

Jak dodał, nie chciałby "reagować na zaczepki" prezesa PiS, ale - jak dodał - był "lekko zaskoczony" tą wypowiedzią. "To inteligent z Żoliborza i żeby w taki sposób polemizował ze swoim głównym oponentem, to takie nie najlepiej o nim świadczy" - stwierdził Tusk.

Ocenił zarazem, że tego typu słowa stygmatyzują wielu ludzi. "Używanie medycznych czy psychiatrycznych terminów w walce politycznej po to, żeby kogoś dotknąć, czy stygmatyzować - z tym należy być w w ogóle bardzo ostrożnym" - zaznaczył szef Platformy.

Dopytywany o zarzut dotyczący zamiaru wywołania wojny domowej w Polsce, Tusk uznał, że "to projekcja własnych marzeń" lidera Prawa i Sprawiedliwości.

"Jeśli Kaczyński mówi o wojnie domowej, to w jakimś sensie dobrze wie, o czym mówi, bo on ją przecież wypowiedział i toczy bezwzględnymi metodami od wielu lat w Polsce. On jest autorem i głównodowodzącym agresywnej armii politycznej w tej wojnie domowej, którą sam wypowiedział Polkom i Polakom. Ja się nie dziwię, że jak tak bezrefleksyjnie zabiera głos, to mu te słowa same jakby wychodzą z ust" - zaznaczył Tusk.