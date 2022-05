Tusk: Ukraina walczy dziś o to, co było istotą Konstytucji 3 maja

Ukraina walczy dziś o to, co było istotą Konstytucji 3 maja; jedność Ukrainy wobec rosyjskiej nawały, jej bohaterstwo i odwaga są znakami nadziei, że zło nie musi we współczesnym świecie zwyciężać - powiedział we wtorek, w dniu Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja szef PO Donald Tusk.

Podczas uroczystości w Poznaniu Tusk zwracał uwagę, że Ukraina walczy dziś m.in. o to, co było istotą Konstytucji 3 maja i co jest istotą naszych współczesnych marzeń. "O to, żeby obywatele mieli prawa, a władza obowiązki wobec obywateli, a nie odwrotnie. O to, żebyśmy wolność rozumieli jako system gwarancji zapisanych m.in. w konstytucji, że władza nie może zrobić wszystkiego, co jej przyjdzie do głowy wobec obywateli, tylko musi słuchać obywateli, bo ich narzędziem jest właśnie konstytucja, są prawa zapisane w konstytucji i ustawach" - podkreślił szef PO.

Wskazał na "nadzwyczajną" jedność Ukrainy wobec rosyjskiej nawały, a także bohaterstwo i odwagę Ukrainek i Ukraińców, które - jak mówił - są znakami nadziei, że zło nie musi we współczesnym świecie zwyciężać. "(Zło) nie musi brać góry także w naszej ojczyźnie, chociaż my w codziennej konfrontacji ze złem nie musimy uciekać się do najwyższej ceny, do daniny krwi" - powiedział Tusk.

Były premier podkreślił, że podobnie jak Ukrainki i Ukraińcy, musimy być zjednoczeni wobec wartości, które były zapisane w Konstytucji 3 maja i które są zapisane także w obecnie obowiązującej ustawie zasadniczej, jak: praworządność, wolność, prawa obywatelskie, wolność słowa, suwerenność narodu i państwa, wspólnota zachodu, traktaty międzynarodowe, które gwarantują pokój i które bronią naszej wolności, jedność polityczna świata Zachodu, jedność europejska, jedność ze Stanami Zjednoczonymi, jedność z walczącą Ukrainą.

Zdaniem Tuska, jeśli pozostaniemy wierni tym przykazaniom, będziemy mogli przyrzec sobie, Ukrainkom i Ukraińcom oraz naszym sojusznikom, że Polska nigdy nie zginie, że Ukraina zwycięży, że wolność, prawo, sprawiedliwość, prawa człowieka, wolność słowa będą zawsze obecne w naszym życiu i że nie poddamy się niezależnie od okoliczności.