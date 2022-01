Tusk: Uniemożliwienie mediom dostępu do granicy zaszkodziło polskim interesom

Uniemożliwienie mediom dostępu do granicy zaszkodziło polskim interesom i sprzyjało propagandzie Białorusi – powiedział przewodniczący PO Donald Tusk, komentując środowy wyrok Sądu Najwyższego. Dodał, że można pogodzić ochronę granicy z zasadą transparentności.

Według Sądu Najwyższego przepisy o stanie wyjątkowym w strefie przygranicznej naruszają konstytucyjne wolności do przemieszczania się i wyboru miejsca pobytu.

"Od początku uważałem, że działania, które mają uniemożliwić dostęp do granicy np. mediom szkodzą polskiemu interesowi" - powiedział dziennikarzom Tusk w czwartek w Ksawerowie (woj. łódzkie). Zastrzegł, że był gotów "od samego początku wesprzeć działania władzy - nawet jeśli one były w wielu wypadkach kontrowersyjne - jeśli chodzi o twarde pilnowanie granicy i egzekwowanie prawa, także wobec tych, którzy chcą nielegalnie przekroczyć granicę".

Zapewnił, że "zdaje sobie sprawę, że to są decyzje czasami na granicy etyki i przyzwoitości" i "wszędzie na świecie to są bardzo trudne momenty". "Ale ja bym znalazł zrozumienie dla tego typu rzeczy, natomiast nie rozumiałem, dlaczego ta władza, tak dużo mówiąc o uchodźcach i o granicy, chciała utajnić przed własnymi obywatelami te działania; jeśli się w coś wierzy, to chyba nie trzeba się tego wstydzić" - mówił.

Według Tuska uniemożliwienie obywatelom, w tym mediom, dostępu do strefy przygranicznej przyczyniło się do tego, "że propaganda Łukaszenki zaczęła wygrywać z narracją polską". "Blokada informacji spowodowała, że mieliśmy bardzo poważne i uzasadnione podejrzenia, że tam się dzieją rzeczy straszne. Można było ich uniknąć, jednocześnie skutecznie blokować falę nielegalnej migracji" - powiedział.

"Trzeba wspierać polską Straż Graniczną, polskie służby, kiedy chronią granicy, i trzeba żądać od każdej władzy transparentności, jawności, przestrzegania prawa i elementarnych humanitarnych zachowań. To jest trudne, ale do pogodzenia" - dodał Tusk.

W środę SN, uniewinniając dziennikarzy ukaranych za pobyt w strefie stanu wyjątkowego przy granicy polsko-białoruskiej, orzekł, że w przepisach o stanie wyjątkowym doszło do nieproporcjonalnego wkroczenia w wolność przemieszczania się oraz wyboru miejsca pobytu, co doprowadziło do naruszenia konstytucji. Sąd Najwyższy wskazał, że "państwo niezmiennie ma bowiem - choć z uwzględnieniem szczególnych okoliczności, z powodu których wprowadzono stan wyjątkowy - obowiązek ochrony praw i wolności jednostki w możliwie najpełniejszym stopniu". Zwrócił uwagę, że konstytucja gwarantuje "wolność poruszania się po terytorium RP oraz wyboru miejsca zamieszkania i pobytu", chroniąc swobodę przemieszczania się "jako zasadniczy przejaw wolności człowieka".

Od 2 września do końca listopada ub. roku, w związku ze stymulowaną przez białoruskie władze presją migracyjną, w przygranicznym pasie z Białorusią obowiązywał stan wyjątkowy. Został on wprowadzony najpierw na 30 dni na mocy wydanego na wniosek Rady Ministrów rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy. Sejm następnie zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego do końca listopada. Od 1 grudnia ub. r. do 1 marca bieżącego roku, na mocy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji, wydanego na podstawie nowelizacji ustawy o ochronie granicy, na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania.