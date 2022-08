Tusk: ustawa o dodatku węglowym rażąco niesprawiedliwa, w Senacie zgłosimy poprawkę

Ustawa o dodatku węglowym jest rażąco niesprawiedliwa, bo zakłada przyznanie wsparcia tylko dla osób ogrzewających domy węglem; pomoc powinna trafić do wszystkich, w tym np. do osób, które zainwestowały w fotowoltaikę, będziemy w Senacie zgłaszać poprawkę - powiedział lider PO Donald Tusk.

Pod koniec lipca Sejm przyjął ustawę o dodatku węglowym, zakładającą wypłatę 3 tys. zł dla każdego gospodarstwa domowego, używającego do ogrzewania węgiel. Senat ma zająć się tą ustawą na rozpoczynającym się w środę dwudniowym posiedzeniu.

Tusk był pytany na wtorkowej konferencji prasowej w Mikołowie (woj. śląskie) jak ocenia rządową ustawę o dodatku węglowym oraz czy nie powinno być dopłat także dla tych, którzy ogrzewają domy innymi surowcami niż węgiel.

"Wszyscy wiemy, że to nie jest dopłata to węgla, bo to nie jest bon na węgiel, tylko to jest trzy tysiące złotych. Na co kto wyda te trzy tysiące to inna sprawa, więc jest (to) rażącą niesprawiedliwością" - ocenił Tusk odnosząc się do rządowej ustawy.

Mówił, że nie ma żadnego powodu, żeby pomocy finansowej nie uzyskały np. te osoby, które zainwestowały w fotowoltaikę, w pompy ciepła. "W Senacie będziemy proponowali jeszcze raz tę naszą poprawkę, że jeśli to trzy tysiące złotych ma pomóc wszystkim ze względu na dramatyczną sytuację na rynku energii, to wszyscy powinni to dostać, a nie tylko +węglowi+" - powiedział Tusk.

Na późniejszym briefingu w Katowicach lider Platformy dodał, że ludzie dostaną 3 tys. zł ze względu na drożyznę i wzrost cen: węgla, ale też m.in. gazu i prądu.

"Byłoby jawną niesprawiedliwością, gdyby mieszkańcy dużych bloków, którzy będą płacili za ogrzewanie i ciepłą wodę w kranie gigantyczne pieniądze, dużo większe, niż komuś to się może dzisiaj wydawać, dlaczego oni nie mają dostać takiej samej pomocy? Skoro to jest tak naprawdę pomoc na przetrwanie tego czasu, w którym władza zafundowała nam takie, a nie inne ceny" - zapytał.

"Ludzie mówią, że Tusk stał się populistą. A tu nie chodzi o populizm, o politykę, tylko o taką elementarną sprawiedliwość: ktoś zainwestował w pompę ciepła, ktoś mieszka w bloku. Nie ktoś: ponad połowa Polaków nie pali węglem przecież, jest ich zdecydowanie więcej. I muszą też dostać pomoc, bo wszyscy cierpią z tego powodu" - ocenił.

W Mikołowie szef PO został też zapytany o komentarz do faktu, że niektóre banki ociągają się z udzielaniem wakacji kredytowych. Tusk odpowiedział, że miał nadzieję, że "tej sprawy bankier Morawiecki nie zepsuje i użyje swoich wpływów".

Tym bardziej, jak dodał, że wszystkie kluczowe banki są dziś pod kontrolą państwa. "Panie premierze Morawiecki proszę uruchomić wszystkie swoje bankierskie umiejętności i instynkty i problem rozwiązać" - zaapelował.

Na podstawie specjalnej ustawy klienci banków mogą od piątku 29 lipca składać wnioski o wakacje kredytowe, czyli możliwość zawieszenia spłaty raty kredytu hipotecznego przez maksymalnie osiem miesięcy w tym i przyszłym roku. Spłatę kredytu można zawiesić na dwa miesiące w trzecim i na dwa miesiące w czwartym kwartale 2022 r. oraz po jednym miesiącu w każdym kwartale 2023 r. Dotyczy to osób, które zaciągnęły kredyt w złotych na własny cel mieszkaniowy.