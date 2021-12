Tusk: w Budapeszcie i w Warszawie rządy zajmują się okradaniem obywateli z pieniędzy, nadziei i marzeń

W Polsce i na Węgrzech rządy bardzo podobnych ludzi doprowadziły do największej drożyzny w Europie, do największej śmiertelności w czasie pandemii; w Budapeszcie i w Warszawie rządy zajmują się głównie okradaniem własnych obywateli z pieniędzy, nadziei i marzeń - mówił szef PO Donald Tusk.

Odpowiadając na pytania dziennikarzy na czwartkowej konferencji prasowej po spotkaniu z kandydatem węgierskiej opozycji na premiera Péterem Márki-Zayem, Tusk stwierdził, że najbardziej pozytywnym i najbardziej potrzebnym programem zarówno dla węgierskiej zjednoczonej opozycji, jak i dla opozycji demokratycznej w Polsce jest odsunięcie od władzy "tych wszystkich, którzy sprowadzili na nasze kraje prawdziwe, bardzo poważne nieszczęście".

"To są te dramaty systemowe, a więc zorganizowana korupcja czy atak na wolne media. Ale to jest też straszliwa niewydolność, co ciekawe, obu rządów w tych samych sprawach" - powiedział Tusk.

Jak dodał, zarówno w Polsce jak i na Węgrzech "rządy bardzo podobnych ludzi doprowadziły do największej drożyzny w Europie, do największej śmiertelności w czasie pandemii".

"W tym nie ma przypadków. Zarówno w Budapeszcie, jak i w Warszawie rządy zajmują się głównie okradaniem własnych obywateli i z pieniędzy, i z nadziei, i z marzeń" - powiedział szef PO.