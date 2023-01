Donald Tusk - w czasie krótszym niż teraz - zmieniał Kodeks wyborczy, i to w sposób znacznie bardziej istotny - mówił w poniedziałek europoseł PiS, lider Partii Republikańskiej Adam Bielan.

Podczas porannego programu w Polsat News, którego gościem był Adam Bielan, przypomniano słowa lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, który dzień po przyjęciu przez Sejm zaproponowanych przez PiS zmian w Kodeksie wyborczym ocenił, że "coraz więcej wskazuje na to, że PiS jest w stanie sfałszować wybory".

"Jeżeli rzuca się tak poważne oskarżenia, nie wiem czy w demokracji można postawić formacji poważniejsze oskarżenie niż fałszowanie wyborów, trzeba mieć jakiekolwiek dowody, poszlaki" - odpowiedział europoseł PiS.

Adam Bielan: te zmiany zwiększą frekwencję, a to powinno być naszym celem

"Przypomnę że my w 2007 roku rządziliśmy i przegraliśmy w demokratycznych wyborach, potrafiliśmy oddać bez jakichkolwiek przeszkód władzę, natomiast jeżeli Tusk nawiązuje do zmian w Kodeksie wyborczym, to po pierwsze: te zmiany zwiększą frekwencję, a to powinno być naszym celem" - podkreślał Bielan. "Po drugie: przypomnę że Tusk - w czasie krótszym niż teraz - zmieniał Kodeks wyborczy i to w sposób znacznie bardziej istotny, bo wprowadzał jednomandatowe, większościowe wybory do Senatu w 2011 roku" - dodał.

Polityk stwierdził ponadto, że wybory organizują samorządy, a te - jak mówił - w większości są w rękach obecnej opozycji. "Jeżeli mówię, że ktoś miałby fałszować wybory, ja jestem bardzo daleki od stawiania takich zarzutów, to raczej ci, którzy rządzą, trzymają władzę w samorządach dlatego, że rząd ma bardzo niewielki wpływ na przebieg wyborów - mówił lider Partii Republikańskiej.

Nowelizacja Kodeksu wyborczego już uchwalona przez Sejm RP

W ubiegłym tygodniu Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu wyborczego, która m.in zakłada, że wójt gminy wiejskiej lub wiejsko-miejskiej ma zapewniać bezpłatny przewóz pasażerski w postaci transportu publicznego jeżeli w gminie tej "nie funkcjonuje w dniu wyborów publiczny transport zbiorowy lub jeżeli najbliższy przystanek komunikacyjny funkcjonującego transportu zbiorowego oddalony jest o ponad 1,5 km od lokalu wyborczego". Ponadto po zmianach stały obwód do głosowania ma obejmować od 200 mieszkańców (a nie jak obecnie od 500) do 4 tys. mieszkańców. Zmiany te mają prowadzić, zdaniem autorów zmian, do zwiększenie frekwencji w wyborach oraz zwiększyć liczbę lokali wyborczych i ich dostępność.

Zmiany w Kodeksie wyborczym, które weszły w życie w 2011 r., za rządów koalicji PO-PSL, wprowadziły m.in. wybór senatorów w jednomandatowych okręgach wyborczych, głosowanie korespondencyjne dla Polaków przebywających za granicą oraz możliwość dwudniowego głosowania. Przed tymi zmianami okręgi wyborcze do Senatu były wielomandatowe i wybierano w nich od 2 do 4 senatorów.