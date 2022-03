Tusk: w poniedziałek o godz. 10 spotkanie premiera z opozycją nt. Ukrainy

Lider PO Donald Tusk poinformował w sobotę, iż otrzymał od premiera Mateusza Morawieckiego zaproszenie na spotkanie z udziałem liderów opozycji nt. Ukrainy. Zadeklarował, że weźmie udział w naradzie i dodał, iż od władz polskich oczekuje "deklaracji politycznej jedności" w obliczu wojny w Ukrainie.

Tusk przekonywał podczas wystąpienia na kongresie PO, że wojna w Ukrainie jest "wojną o fundamentalne wartości". "To jest naprawdę wojna dwóch światów, musimy zdać sobie z tego sprawę, że my Polacy znaleźliśmy się praktycznie na froncie wojny o przyszłość naszej cywilizacji. Nie tylko to jest kwestia naszego bezpieczeństwa, nie tylko niepodległości Ukrainy" - podkreślił b. premier.

Jak dodał, to jest konfrontacja "o to jaka cywilizacja, jaki świat zwycięży - czy ten, który ma za nic prawa człowieka, różnorodność i mniejszości, praworządność, wolność mediów, demokrację, ten, który jest gotów użyć przemocy w każdej sytuacji, czyli Rosja Putina".

Powtórzył zarazem swój postulat "deputinizacji" Europy i całego Zachodu.

Poinformował, że od premiera Mateusza Morawieckiego otrzymał zaproszenie na najbliższy poniedziałek, na godz. 10 na spotkanie z udziałem opozycji. "I będę w poniedziałek o godzinie 10, po to, żeby otwarcie i uczciwie mówić o tym, co jest potrzebne dla bezpieczeństwa Polski, polskiej rodziny, dla rozwiązania korzystnego też dla Ukraińców w kwestii uchodźców" - zaznaczył lider Platformy Obywatelskiej.

Kluczowe - jak dodał - jest to, aby "odpowiedzią ze strony władzy była także uczciwa deklaracja politycznej jedności".

Zapowiedział, że w najbliższym tygodniu znów udaje się do Brukseli, by zabiegać o pieniądze dla Polski.