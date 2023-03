Tusk: Warunkiem narodowego pojednania jest rozliczenie władzy

Niezbędnym, chociaż niewystarczającym warunkiem narodowego pojednania jest rozliczenie obecnej władzy za złe czyny, kradzieże, śmierć ludzi – mówił w sobotę w Sosnowcu przewodniczący PO Donald Tusk. Za niezbędne uznał zadośćuczynienie krzywd ludziom skrzywdzonym przez władzę PiS.

"Zapamiętać - rozliczyć - pojednać, i zadośćuczynić krzywdy tym, którzy zostali skrzywdzeni przez władzę przez te ostatnie lata" - mówił lider Koalicji Obywatelskiej, pytany o możliwość zgody na spolaryzowanej polskiej scenie politycznej.

Lider PO ocenił, że warto robić wszystko, by wygaszać emocje dzielące społeczeństwo.

- Nie mówię, że każdy wyborca PiS-u to jest ktoś, kto robi złe rzeczy. Naprawdę, nie ma takiego zdania - dodawał polityk.

Pytany, o szanse wyborcze i rolę Konfederacji w polskiej polityce, lider PO powiedział, że nie sądzi, iż Konfederacja będzie "odkryciem sezonu w tym sensie, że zdobędzie władzę".

Czy jest możliwe z dnia na dzień ogłoszenie: jest zgoda narodowa i Kaczyński będzie łagodny jak baranek? To pytanie do Tuska

"Niestety, nie będziemy mieli przez najbliższy czas komfortu +pogódźmy się+. Ja bym tego bardzo chciał, ale nie wierzcie, że jest możliwe z dnia na dzień ogłoszenie: jest zgoda narodowa i Kaczyński będzie łagodny jak baranek, Czarnek będzie wzorem delikatności i czułości wobec uczniów itd." - powiedział Tusk.

Przewodniczący Platformy uczestniczył w Sosnowcu w spotkaniu z młodzieżą w ramach Campus Academy - zainicjowanego przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego ogólnopolskiego forum edukacyjno-szkoleniowego i mentoringowego, podczas którego młodzi ludzie uczestniczą w warsztatach i mają okazję do bezpośrednich spotkań z politykami i ekspertami.

"Odpowiedzialność za złe czyny, odpowiedzialność za kradzieże, odpowiedzialność za śmierć ludzi - ona musi się wypełnić. Moim zdaniem, jeśli pojednanie ma się stać faktem - a wierzę, że jest możliwe - to rozliczenie jest prawdopodobnie warunkiem niezbędnym, chociaż niewystarczającym" - powiedział Tusk.

Kto i jakie emocje rozpętał w polskiej polityce? Oto odpowiedź byłego premiera

Jak ocenił, "Polacy są skłóceni (…) bo znaleźli się politycy i siły polityczne, które z ostrego konfliktu i podziału uczyniły sposób na wygrywanie", a z konfliktu zrobiono istotę polityki. Polityk przekonywał, że zło nie jest ideą, ale tym, co realnie dzieje na co dzień, w formie m.in. przemocy czy pogardy.

"Nie mówię, że każdy wyborca PiS-u to jest ktoś, kto robi złe rzeczy. Naprawdę, nie ma takiego zdania, ale wiem, że PiS jako formacja polityczna postawiła na zło; zło, które dzięki rozpętaniu różnych emocji daje im szansę na przedłużenie władzy" - ocenił szef PO, tłumacząc konieczność pokonania PiS w wyborach.

"Wolałbym wpierw ich pokonać, a następnie wprowadzić zasady i przepisy, które utrudnią złym ludziom dochodzenie do władzy. Ale wpierw muszę z nimi wygrać wybory. Bo jak oni wygrają wybory, to będzie gorzej, a nie lepiej" - argumentował przewodniczący Platformy.

Pytany o brutalny język polskiej polityki - po obu stronach politycznego konfliktu - Tusk ocenił, że język "jest wynikiem bardzo poważnego konfliktu wartości". Nie zgodził się z opinią, że za brutalizację języka w takim samym stopniu odpowiadają wszystkie partie.

Tusk: Ja nie będę wobec nich delikatny, chociaż ja nie będę nikogo zaszczuwał

"Mam wewnętrzny bunt, kiedy słyszę takie pozornie obiektywne diagnozy: coś się dzieje z naszym językiem, trzeba naprawić sytuację - to jest właśnie wymarzony krajobraz dla PiS-u, to znaczy dla oprawcy w tej kwestii" - mówił polityk, zapowiadając, że w tej sprawie "nie zostawi pola". Podkreślił, że złe czyny nie wynikają z obiektywnego, abstrakcyjnego konfliktu, ale odpowiadają za nie "konkretni ludzie, konkretne instytucje, konkretni liderzy, którzy zamawiają tego typu usługi".

"Ja nie będę wobec nich delikatny, chociaż ja nie będę nikogo zaszczuwał; ale ja nie skapituluję tylko dlatego, że jest takie poczucie, że ten konflikt jest trudny do wytrzymania" - zadeklarował Tusk. Jak mówił, on sam i jego rodzina każdego dnia są ofiarami "wodospadu pomyj i oszczerstw we wszystkich możliwych rządowych mediach".

"Musimy podjąć walkę i nie możemy dać sobie wmówić, że wszyscy są po trochu winni, prawda leży pośrodku, ustąpmy, to może będzie OK. Nie ja, nie zamierzam ustąpić, bo ja wiem, kto w Polsce robi złe rzeczy" - zapewnił Donald Tusk.

W Polsce - dodał - "utarło się, że jak jesteś dobrze wychowany, przeczytałeś trochę książek, masz wyższe wykształcenie, jesteś człowiekiem rodzinnym, to musisz być zupełnie bezradny wobec tego, kto jest umięśniony, przyjdzie, da ci w łeb i ty nie masz szans w tym starciu".

"Bardzo bym chciał, żeby po stronie kultury, inteligencji, wrażliwości była też siła. Nie zgodzę się nigdy na to, żeby ludzie uczciwi, fajny, mądrzy, kulturalni byli równocześnie słabi i bezsilni. My też musimy bić się o swój świat, bo inaczej nam go zabiorą" - przekonywał w Sosnowcu Tusk.

Spoglądając na prawicę polityk zauważa: Traktuję Konfederację jako cwany pomysł Kaczyńskiego

Pytany, o szanse wyborcze i rolę Konfederacji w polskiej polityce, lider PO powiedział, że nie sądzi, iż Konfederacja będzie "odkryciem sezonu w tym sensie, że zdobędzie władzę". Wyraził przekonanie, że "istnieje niepisana umowa między PiS-em a Konfederacją".

"Traktuję Konfederację jako cwany pomysł Kaczyńskiego, jak te przestrzenie, które PiS stracił bezpowrotnie w tym sezonie politycznym, stara się częściowo odzyskać (…). Konfederacja z hasłami nacjonalistycznymi, a jednocześnie trochę liberalnymi jest takim pomysłem Kaczyńskiego; w tym sensie jest to groźne i w tym sensie trzeba dawać autentyczną odpowiedź" - ocenił Tusk. Przytoczył hasła jednego z polityków Konfederacji o Polsce bez podatków, bez Żydów, bez gejów, bez aborcji i bez Unii Europejskiej.

Według Tuska partie demokratyczne również powinny myśleć taktycznie, aby - jak mówił - "nie dać się ograć". "Nie trzeba rezygnować z własnych ideałów, żeby równocześnie być bardzo pragmatycznym i zagrać sprytnie (…). Warto być co najmniej tak samo sprytnym jak nasz przeciwnik" - ocenił.