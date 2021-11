Wiele lat temu spytałem Kaczyńskiego, dlaczego w jego partii jest tylu łajdaków. Powiedział, że porządki w kraju można robić używając nawet brudnej szmaty - napisał w poniedziałek na Twitterze szef PO Donald Tusk.

"Wiele lat temu spytałem Kaczyńskiego, dlaczego w jego partii jest tylu łajdaków. Powiedział, że porządki w kraju można robić używając nawet brudnej szmaty. Nazwisk nie wymienił. Sami zgadnijcie" - napisał szef PO.

Tusk odnosił się też do Jarosława Kaczyńskiego w sobotę, gdy był gościem konwencji Komitetu Obrony Demokracji.

Mówił wtedy m.in., że niedawno oglądał w wnukami "Króla Lwa" i uważa, że jest to "właściwie metafora dzisiejszych czasów". Przypomniał, że jedną z postaci filmu był zły król Skaza, "a wokół niego było ciemno albo była pożoga, kompletna ruina, a jego ludzie, jego władza to były te hieny, które zajmowały się wyłącznie rabowaniem własnych obywateli i działały, te filmowe hieny, wyłącznie we własnym interesie".

"I tak naprawdę nie ma - moim zdaniem - w tej metaforze, w tej przenośni, ani grama przesady. Dzisiaj, kiedy trzeba stanąć na polu najpoważniejszej walki ostatnich kilkudziesięciu lat, prezes Kaczyński i władza zajmują się obroną jakiegoś pana (Łukasza) Mejzy, polityków, którzy okradali kontenery PCK, którzy wyłudzali pieniądze w PE" - mówił Tusk.

"To jest dokładnie tak, jak z tym Skazą z +Króla Lwa+ i jego hienami. Polską rządzi tchórz, w czasach, kiedy trzeba ludzi odważnych, Polską rządzi partia zajęta wyłącznie własnymi interesami, gdy trzeba ludzi bezinteresownych (...) dlatego tak bardzo potrzebne jest wasze świadectwo i wasza odwaga, żeby ten czas jak najszybciej minął" - mówił Tusk do uczestników sobotniej konwencji.

O te ostatnie wypowiedzi Tuska pytany był w poniedziałek w TVP prezydent Andrzej Duda. "Proszę mi wybaczyć, ale szereg zachowań tego pana, m.in. tego typu, wydaje mi się, że pozostaje poza prezydenckim poziomem, nawet do tego, żeby to komentować" - odpowiedział prezydent.