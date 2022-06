Tusk: wojna w Ukrainie toczy się o przyszłość świata

Wojna w Ukrainie toczy się o przyszłość świata; nikt nie jest w stanie dziś przewidzieć jej rezultatów – powiedział lider PO Donald Tusk podczas wygłoszonego we wtorek na Uniwersytecie Wrocławskim wykładu „Wojna i pokój”, poświęconego sytuacji geopolitycznej.

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej podkreślił, że dziś nikt nie jest w stanie przewidzieć rezultatów agresji Rosji na Ukrainę. "Nie mówię tu tylko o oczywistym pytaniu, kto zwycięży w tej wojnie, wiemy kogo my chcielibyśmy widzieć w roli zwycięzcy - tu panuje pełny konsensus w całej Polsce, ale mówię o dalekosiężnych konsekwencjach tej wojny" - mówił.

Tusk wskazał, że stawka wojny w Ukrainie jest wysoka. "To nie jest tylko stawka ukraińska czy rosyjska. Jestem przekonany, że ta wojna w sensie polityczny, kulturowym i cywilizacyjnym ma charakter wojny światowej i toczy się tak naprawdę o przyszłość świata"- mówił.

Lider PO zwrócił uwagę, że jeżeli w USA ostatnie wybory prezydenckie wygrałby Donald Trup, co było "absolutnie prawdopodobne", to - jak mówił były premier - niewykluczone, że Stany Zjednoczone wyszłyby z NATO. "On (Trump) wprost zapowiedział, na spotkaniu, w którym uczestniczyłem, że jeśli wygra wybory, to jego jedną z pierwszych decyzji będzie wycofanie USA z NATO. Wyobraźmy sobie zatem, że Putin podejmuje decyzję o napaści na Ukrainę, a prezydentem USA jest Trump" - mówił Tusk.

W opinii byłego przewodniczącego Rady Europejskiej Trump był pierwszym w historii prezydent USA, który jawnie współpracował z Rosją, strategicznym przeciwnikiem USA. "W jakimś sensie był zależny od woli Putina, najwyraźniej skorumpowanym, notorycznym kłamcą (…) dla Trumpa NATO i UE były niepotrzebnymi bytami" - mówił Tusk.

Lider PO mówił też, że gdyby we Francji wybory prezydenckie przegrał Emmanuel Macron, to do władzy w tym kraju doszliby politycy prorosyjscy, postulujący wycofanie Francji z NATO.

"Wówczas sytuacja Ukrainy, ale i Polski byłaby zupełnie inna, tragiczna. Byliśmy o krok od tego scenariusza" - mówił Tusk.

Tusk mówił też o wsparciu putinowskiej Rosji dla separatystycznych dążeń Katalonii, a także o destabilizacji sytuacji w Kosowie oraz Bośni i Hercegowinie. Lider PO wskazał też na Węgry, gdzie, jak mówił, "energetyczne interesy (premiera Viktora) Orbana związane są z interesami Rosji".

Przewodniczący PO wskazał również na "front ideowy", na którym - jak mówił - "Putin w Europie osiągał spore sukcesy". "W Polsce też jesteśmy uczestnikami tego ideowego frontu. Bo czymże jest konfrontacja między Rosją a Ukrainą, jak sam Putin twierdzi de facto, że to zastępcza konfrontacja ze światem Zachodu. Otóż Putin i jego ideolodzy nie ukrywali od wielu lat, że zadaniem Rosji jest uratowanie chrześcijaństwa, czy cywilizacji białego człowieka, czy konserwatywnych wartości, przed zgniłym Zachodem. To myślenie ma też swoich zażartych adwokatów w Europie" - powiedział Donald Tusk.