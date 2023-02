Tusk: wyjazdowe posiedzenie klubu KO w każdym województwie

Do końca wiosny odwiedzimy każde województwo, w każdym odbędzie się wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego KO – zapowiedział przewodniczący PO Donald Tusk na spotkaniu z wyborcami w Pabianicach (woj. łódzkie).

"Jechałem tutaj, do Pabianic, żeby zainaugurować cykl spotkań, który - jestem o tym przekonany - może doprowadzić do naszego zwycięstwa i do dobrego rezultatu, dobrej nowiny w Polsce za osiem miesięcy" - powiedział w poniedziałek szef Platformy, który wcześniej spotkał się z mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego.

"Do końca wiosny odwiedzimy w cotygodniowym cyklu praktycznie każde województwo, w każdym z województw odbędą się wyjazdowe posiedzenia klubu parlamentarnego i dziesiątki, setki, a pod koniec to już pójdzie w tysiące spotkań w polskich wsiach małych miastach, średnich miastach" - zapowiedział.

Jak dodał, przedstawiciele KO spotykają się "z tymi wszystkimi, którzy wierzą, że w Polsce może być lepiej", a w planie są spotkania "ludzi, którzy wierzą w swoje siły, którzy chcą dać wiarę wszystkim innymi, którzy wiedzą (...), że tu jest przyszłość - w Pabianicach, Tomaszowie, Łasku, Wieruszowie, Kutnie, Łęczycy, Pajęcznie, Opocznie".

Podkreślił, że jego spotkanie w Pabianicach poprzedziły "dziesiątki spotkań", podczas których "posłanki, posłowie, senatorowie, senatorki, odwiedzili ponad 30 miejscowości w woj. łódzkim".