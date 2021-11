Tusk wyzywa rząd do ujawnienia rekomendacji Rady Medycznej w walce z pandemią, deklaruje poparcie dla nich

Do ujawnienia rekomendacji Rady Medycznej w walce z pandemią koronawirusa wezwał w piątek rząd i premiera Mateusza Morawieckiego lider PO Donald Tusk. Zadeklarował, że rekomendacje te będą mogły liczyć na poparcie jego i PO nawet - jak dodał - jeśli przyjdzie im zapłacić za to polityczną cenę.

W rozmowie z portalem Wirtualna Polska szef PO został zapytany, jaką strategię walki z pandemią by przyjął, gdyby był premierem, jaki jest jego pomysł. Tusk zaznaczył, że "to nie jest pytanie do opozycji".

"Wzywam polski rząd i premiera Morawieckiego aby ujawnił dzisiaj, jak brzmią rekomendacje Rady Medycznej, którą powołał" - powiedział szef PO.

"Należy ujawnić rekomendacje Rady Medycznej powołanej przez premiera i mówię o tym także dlatego (...), że rekomendacje Rady Medycznej, które rząd ujawni, przedstawi i będzie chciał przeprowadzić będą mogły liczyć na wsparcie moje i Platformy Obywatelskiej, nawet jeśli przyjdzie nam za to zapłacić polityczną cenę" - dodał.

Według Tuska "po to się bierze władzę - dzisiaj rządzi PiS, premier Morawiecki, minister Niedzielski - żeby brać odpowiedzialność za trudne decyzje". Tymczasem - stwierdził - w sprawie walki z pandemią rząd nie ma planu.

"Jest tylko nieustanna wymiana maili między szemranymi typami od propagandy w tym rządzie, a premierem Morawieckim, w jaki sposób oszukać Polaków w kwestii maseczek, szczepień" - powiedział Tusk.

Pytany, czy jest za obowiązkiem szczepień odpowiedział, że "nie ma takiej możliwości, żeby wprowadzić obowiązkowe szczepienia". Na pytanie, czy powinien być lockdown dla niezaszczepionych, Tusk stwierdził, że "chętnie przekaże te pytania do rządu". Powtórzył, że "jeśli rząd podejmie decyzje i jeśli te decyzję będą miały rekomendację lekarzy powołanych przez ten rząd do Rady Medycznej", to będzie mobilizował PO i opozycję do poparcia ich.

Szef PO podkreślił, że problemem dzisiaj "nie jest to jakie pomysły ma Tusk w sprawie szczepień, tylko jedynym problemem jest to, że rząd PiS nie podejmuje w tej kwestii żadnych działań". "Ja muszę wygrać wybory, by móc zastąpić ten rząd" - powiedział.

Zapytany, czy Platforma poprze złożony przez posłów PiS projekt ustawy dający pracodawcom prawo do sprawdzania, czy pracownicy są zaszczepieni, mówił, że rząd musi wziąć na siebie odpowiedzialność za egzekwowanie działań i środków, a w tym projekcie to pracodawca ma sprawdzić czy pracownik jest szczepiony a następnie podjąć decyzję.

"To jest bardzo cwany pomysł, bo nawet rząd nie wniósł tego projektu, tylko wysługuje się grupą posłów, ponieważ nie chce wziąć odpowiedzialności za to, za co bierze każdy przyzwoity rząd w Europie, to znaczy jeśli chce wymusić jakieś zachowania np na niezaszczepionych, to rząd musi przyjąć na siebie ten przykry ciężar egzekwowania przymusu. Na tym polega ciężar władzy" - podkreślił lider PO.

Rada Medyczna jest organem pomocniczym premiera. Jej przewodniczącym jest główny doradca premiera do spraw COVID-19 prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban. W skład wchodzi również piętnastu ekspertów medycznych głównie z dziedzin epidemiologii, wirusologii, zdrowia publicznego. Rada analizuje i ocenia bieżącą sytuację w kraju, proponuje działania i opiniuje akty prawne m.in. rozporządzenia, które wprowadzają nowe zasady i ograniczenia w kraju