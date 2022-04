Tusk wzywa do 20 proc. podwyżki wynagrodzeń dla całej budżetówki

Do 20 procentowej podwyżki wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej wezwał w środę lider PO Donald Tusk. Panie premierze, "kończy się nieodwołalnie czas, kiedy dla was są sztaby złota, a dla ludzi jest miska ryżu" - mówił w środę szef PO Donald Tusk.

Na posiedzeniu Rady Krajowej swej partii Tusk wymienił najważniejsze problemy, z którymi mierzą się w ostatnim czasie Polacy.

"Zaraza, wciąż pamiętamy, że konsekwencje pandemii były najtragiczniejsze w Polsce. Drożyzna w skali nieznanej w Polsce od ćwierćwiecza. Fala uchodźców, wojna i jej konsekwencje dla Polski. My z tego musimy wyjść. Musimy wyjść z tego mroku zjednoczeni silniejsi niż kiedykolwiek" - mówił szef PO.

Podkreślił, że szczególnej pomocy wymagają pracownicy sfery budżetowej, którzy stanowią o polskiej państwowości i należy zmusić władzę do natychmiastowej pomocy sferze budżetowej. "Kluczowe jest pytanie, czy będziemy w stanie zmusić tę władzę, aby podjęła decyzję przede wszystkim o dwudziestoprocentowej natychmiastowej podwyżce płac dla całej sfery budżetowej" - mówił Tusk.

Lider PO zauważył przy tym, że Senat we wtorek wieczorem przyjął poprawkę do nowelizacji Karty Nauczyciela, w myśl której średnie wynagrodzenie nauczycieli ma zostać zwiększone o 20 proc., a subwencja oświatowa - o 10 mld zł, a nie jak uchwalił Sejm - o 4,4 proc., a subwencja oświatowa o 1,67 mld zł. Zaapelował do posłów o zagłosowanie w środę za rozwiązaniem przyjętym w Senacie.

"Panie premierze Morawiecki kończy się nieodwołanie czas, kiedy dla was są sztaby złota, a dla ludzi jest miska ryżu" - powiedział Tusk.

Zwrócił przy tym uwagę, że senatorowie PiS zagłosowali przeciwko zwiększeniu podwyżki dla nauczycieli. "W tym samym czasie zapadła decyzja, żeby rząd zakupił sobie 150 nowych limuzyn" - dodał lider PO.