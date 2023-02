Tusk: zleciłem 16 szefom regionów przygotowanie wstępnych list

Zleciłem szefom 16 regionów PO , by przystąpili do tworzenia wstępnych list wyborczych do Sejmu, nie zamykamy się na bloki wyborcze, ale nie mamy już więcej czasu - miał powiedzieć podczas trwającego w Warszawie posiedzenia klubu KO lider PO Donald Tusk - wynika z nieoficjalnych informacji PAP.

W Warszawie trwa posiedzenie klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej z udziałem lidera PO Donalda Tuska.

Z informacji PAP wynika, że podczas obrad Tusk miał w swoim wystąpieniu apelować do wszystkich o przygotowywanie się już do wyborów.

Przekonywał, że nikt z Platformy i Koalicji Obywatelskiej nie zdejmie odpowiedzialności za pokonanie PiS, bo KO uzyskała status głównej alternatywy wobec PiS.

Miał poinformować, że zlecił 16 przewodniczącym regionów, by przystąpili do tworzenia wstępnych list do Sejmu. Mówił, że nie można całkowicie rezygnować z idei wspólnego bloku opozycji, ale jest coraz mniej czasu, a do samego końca może nie będzie wiadomo, czy inne ugrupowania opozycyjne są na tyle "dojrzałe", by zdecydować się na wspólne listy.

Tusk miał także zapowiedzieć, jak wynika z informacji PAP, że przez najbliższe tygodnie politycy KO będą obecni w każdym województwie - do czerwca mają odbywać się wyjazdowe posiedzenie klubu co tydzień w innym województwie, połączone ze spotkaniami we wszystkich powiatach i panelami tematycznymi.