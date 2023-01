Tusk: zmiany w Kodeksie wyborczym przed wyborami to diabelski pomysł

Zmiany Kodeksu wyborczego, ordynacji wyborczej, reguł gry wyborczej na kilka miesięcy przed wyborami to diabelski pomysł; to jawne gwałcenie najbardziej oczywistych reguł demokracji - powiedział szef PO Donald Tusk.

W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji Kodeksu wyborczego autorstwa PiS. Zakłada on m.in. zwiększenie dostępu do lokali wyborczych dla mieszkańców małych miejscowości, bezpłatne przewozy dla wyborców w gminach bez publicznego transportu, a także zmiany związane ze sposobem ustalania wyników głosowania przez członków obwodowych komisji. Według autorów projektu rozwiązania te mają wpłynąć na zwiększenie frekwencji w wyborach.

Tusk: Zmiany reguł gry wyborczej przed wyborami to diabelski pomysł

O projekt pytany był podczas środowej konferencji prasowej w Sejmie szef PO Donald Tusk. "Zmiany Kodeksu wyborczego, ordynacji wyborczej, reguł gry wyborczej na kilka miesięcy przed wyborami to jest rzeczywiście diabelski pomysł" - odpowiedział lider Platformy.

Jego zdaniem, "to jest jawne gwałcenie najzdrowszych, takich najbardziej oczywistych reguł demokracji". "Nie zmienia się ordynacji wyborczej i Kodeksu wyborczego na kilka miesięcy przed wyborami" - oświadczył Tusk.

Jak jednocześnie ocenił, część propozycji zawartych w projekcie "może wydawać się sensowne". "My chętnie będziemy nad nimi pracowali, ja nie mam żadnych wątpliwości, że część tych pomysłów, tych profrekwencyjnych jest naprawdę wartych uwagi i zastanowienia się. Ale w całym demokratycznym świecie takie zmiany wprowadza się nie na rzecz najbliższych wyborów, jeśli one są za kilka miesięcy, tylko następnych, kolejnych" - zauważył Tusk. "To jest taki dość oczywisty obyczaj" - podkreślił.

Tusk: to nie jest ostatni pomysł Kaczyńskiego, by wybory przekręcić

Szef PO zaznaczył, że "nie ma zamiaru udawać, o co chodzi". "(Jarosław) Kaczyński i PiS są gotowi użyć wszystkich narzędzi. To jest komisja weryfikacyjna, by wyeliminować takich przeciwników politycznych PiS jak ja, to są właśnie zmiany w kodeksie wyborczym czy ordynacji wyborczej, to jest nadużywanie mediów publicznych i publicznych środków do kampanii politycznych" - wyliczał. "Nie mam żadnych wątpliwości, że to nie jest ostatni pomysł Kaczyńskiego, by wybory przekręcić w taki sposób, niby legalny, by PiS władzy nie stracił" - dodał lider Platformy.

"Ale ja jestem absolutnie przekonany, że znajdziemy sposoby na przeciwdziałanie tym pomysłom, ideom PiS-u i że te wybory wygrają Polacy. To znaczy, że na końcu jednak to, co znajdzie się w urnach, rozstrzygnie o tym, kto będzie w Polsce za rok rządził. I naprawdę głęboko w to wierzę, że nie będzie to ta skorumpowana, nieudolna ekipa, która jest dziś owładnięta tylko jednym pomysłem: jak zmienić reguły, jak manipulować, nadużywać władzy, byleby władzy nie oddać. Ale to się naprawdę nie uda" - powiedział Tusk.