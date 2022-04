Tusk: zmiany w konstytucji niepotrzebne; to zwykły polityczny manewr

Zmiany w konstytucji nie są potrzebne, to zwykły cyniczny, polityczny manewr - powiedział w piątek lider PO Donald Tusk. Odniósł się w ten sposób do złożonego w czwartek w Sejmie przez PiS projektu nowelizacji ustawy zasadniczej.

Prawo i Sprawiedliwość złożyło w czwartek w Sejmie projekt ustawy o zmianie konstytucji, dotyczący możliwości przejęcia przez Skarb Państwa własności, która - jak uzasadniono - ma służyć do wspierania rosyjskiej agresji. Zakłada też niewliczanie wydatków na obronę do długu publicznego, który nie może przekroczyć 60 proc. PKB.

O propozycję PiS Tusk został zapytany na konferencji prasowej, która odbyła się na terenie terminala kolejowego Braniewo-Mamonowo koło Terespola (woj. lubelskie), gdzie m.in. przeładowywany jest węgiel importowany z Rosji. "Te zwały węgla, które widać za moimi plecami; to, że rząd nie chce podejmować tych najprostszych decyzji, które nie wymagają żadnych zmian ustawowych, tylko odrobiny odwagi i przyzwoitości, to wszystko pokazuje jakby nieczyste intencje i taką złą wolę rządu PiS-owskiego także w kwestii sankcji" - ocenił lider Platformy Obywatelskiej.

Według niego, zmiany w konstytucji nie są potrzebne. "Zmiany w konstytucji są zwykłym cynicznym, politycznym manewrem. (...) Nigdzie na świecie nikt nie zmienia konstytucji, żeby wprowadzić sankcje, tak że mi jest bardzo przykro, że w sytuacji tak dramatycznej, gdzie wszyscy powinniśmy wspólnie pracować na rzecz bezpieczeństwa Polski i pomagać wspólnie Ukrainie, prezes Jarosław Kaczyński i jego partia robią takie podchody i takie niemądre i w sumie niebezpieczne dla Polski zabawy w tym to mydlenie oczu Polakom, że trzeba zmieniać konstytucję, żeby podjąć najprostsze decyzje" - powiedział b. premier.

"Jak trzeba było podjąć tak naprawdę nielegalną decyzję o wyborach kopertowych, to premier Morawiecki nie wahał się, to mu zajęło kilka godzin, a jak trzeba podjąć proste decyzje dotyczące sankcji na Rosjan, to oni udają, że muszą zmienić konstytucję" - dodał Tusk.

Lider PO został też zapytany o spodziewaną nominację dla Waldemara Budy, który miałby zostać nowym ministrem rozwoju i technologii. Dotychczasowy szef MRiT Piotr Nowak został w czwartek odwołany. "Ja nie mam żadnej wiedzy na jego temat, szczerze powiedziawszy. Wiem, że był przez jakiś czas twarzą Krajowego Planu Odbudowy i na razie wiemy tylko tyle, że te pieniądze, które czekają na nas w Europie, ciągle są zablokowane przez Zbigniewa Ziobrę i Jarosława Kaczyńskiego" - powiedział Tusk.

Odnosząc się do pytania dotyczącego rywalizacji wewnątrz rządu między premierem Mateuszem Morawieckim, a wicepremierem Jackiem Sasinem, Tusk odpowiedział: "ja nie mam zielonego pojęcia o co się biją i tłuką między sobą: Ziobro, Sasin, premier Morawiecki, uważam, że w ogóle nie warto się nad tym pochylać". "Na pewno jest to przykre, że w sytuacji, w jakiej jesteśmy, lepiej byłoby mieć rząd, który pomiędzy ministrami i solidarnie z własnym narodem działa i podejmuje decyzje" - stwierdził szef Platformy Obywatelskiej.

O tym, że to Waldemar Buda, dotychczasowy wiceminister funduszy i polityki regionalnej, ma zastąpić Piotra Nowaka, informowały w czwartek media.

Dymisję Nowaka, kojarzonego w PiS z wicepremierem Sasinem, zapowiedział 23 marca premier Mateusz Morawiecki. Uzasadniając swą decyzję, tłumaczył, że "wyczerpała się uzgodniona formuła współpracy" z ministrem.