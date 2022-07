Tusk: Żyjemy w kraju, w którym trzeba mieć odwagę, by rozmawiać z liderem opozycji

Żyjemy dzisiaj w kraju, w którym trzeba mieć odwagę osobistą, żeby porozmawiać publicznie z liderem opozycji - powiedział na "Konwencji Przyszłości" Platformy Obywatelskiej przewodniczący tej partii, były premier Donald Tusk.

"To nie jest przypadek, że właśnie w tym miejscu, właśnie wy, a nie kto inny, pokazujecie Polsce, gdzie jest siła, gdzie jest dobra wola, gdzie jest nadzieja na zmianę" - powiedział Tusk do zgromadzonych w hali widowiskowo-sportowej Radomskiego Centrum Sportu, gdzie w sobotę odbywa się konwencja PO.

Szef Platformy podkreślił, że przez ostatnie miesiące odwiedził blisko 100 miejscowości. "Spotykałem na tej drodze ludzi, którzy podobnie jak wy, podobnie jak dzisiaj już właściwie prawie cała Polska, są bardzo przejęci tym, co dzieje się w naszej ojczyźnie. Bywają nawet czasami załamani tymi doświadczeniami, które na nich spadają, a równocześnie mają w sobie nadzieję i wiarę w to, że tę sytuację można zmienić" - mówił.

Tusk dodał, że zaprosił na konwencję gospodarzy jego niektórych spotkań. "To nie są ludzie zaangażowani w działalność polityczną. To byli ci, którzy chcieli ze mną rozmawiać, chociaż, jak wiecie być może, to nie zawsze jest łatwe" - zaznaczył.

