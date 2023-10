TVP uruchamia infolinię dla "obrony pluralizmu mediów"

Telewizja Polska rusza ze specjalną akcją w obronie pluralizmu mediów. Jak wyjaśnia, ma to być „odpowiedź na coraz częstsze ataki na dziennikarzy i zapowiedzi polityków opozycji dotyczące likwidacji telewizji publicznej”.

Zdaniem TVP Info opozycja już planuje przejęcie m.in. Telewizji Polskiej.

Według „Wiadomości”, politycy opozycji mają już gotowe listy z nazwiskami dziennikarzy, których chcą się pozbyć.

Centrum Monitoringu Wolności Prasy przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich stwierdza, że „nagonka na dziennikarzy i zapowiedź czystek są absolutnie naganne”.

TVP informuje, że widzowie i czytelnicy mogą przekazać stacji swoje poparcie. Można to zrobić korzystając z infolinii, a także kontaktując się elektronicznie poprzez wysłanie maila.

Oświadczenie wydała także Rada Mediów Narodowych. „Będziemy bronić mediów publicznych i ich pracowników przed zapowiadanymi przez opozycję działaniami łamiącymi prawo. Winni łamania prawa prędzej czy później poniosą surowe konsekwencje swoich czynów” – napisali członkowie RMN.

- To nawiązanie do tradycji komunistycznych, gdy w czasie stanu wojennego weryfikowano dziennikarzy – podkreśla w TVP Joanna Lichocka, posłanka PiS i członek Rady Mediów Narodowych.

TVP Info cytuje także reżysera Mariusza Pilisa, który mówi: - Z pluralizmem mamy do czynienia wtedy, gdy każdy mówi to, co uważa za ważne. Gdy wszyscy mówią to samo, mamy do czynienia z dyktaturą.

Publiczna stacja stwierdza także, że „wybory parlamentarne nie kończą Rady Mediów Narodowych i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji”.