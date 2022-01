TVP zaczęła budowę nowej hali; Kurski: to nada telewizyjnej produkcji nowy wymiar

Hala zdjęciowa, której budowę symbolicznie dzisiaj rozpoczynamy, jest obiektem, który nada produkcji telewizyjnej zupełnie nowy wymiar, pozostawi konkurencję daleko w tyle, wprowadzi nową jakość w produkcji Telewizji Polskiej i uniezależni nas od dostawców zewnętrznych - zapowiedział w poniedziałek prezes TVP Jacek Kuski, wbijając pierwszą łopatę na budowie tejże hali w kompleksie przy Woronicza.

"To będą dwa hektary pod dachem! Budynek będzie nowoczesny i w mądry sposób ekologiczny" - opowiadał o nowej inwestycji Kurski. Na 20 tys. metrów kwadratowych mają powstać cztery studia o powierzchni: 1350, 1200 oraz cztery po 560 metrów kwadratowych. Ma to być budynek sterowany inteligentnymi systemami SMART, a na płaszczyźnie produkcyjnej - przystosowany do nowoczesnych procesów, opartych m.in. o XR, (czyli rozszerzoną rzeczywistość) czy sztuczną inteligencję. Plany przewidują zielony dach na którym będzie można kręcić sceny plenerowe i zewnętrzny ekran, który pozwoli na wyświetlanie obrazu także w formacie 3d.

"Gdy 6 lat temu podjąłem się ambitnego zadania zbudowania silnej telewizji było dla mnie oczywiste, że środkiem do osiągnięcia tego celu - zbudowania jej potęgi - są inwestycje. Inwestycje w ludzi i ich talenty, inwestycje w technologię, inwestycje w produkcję" - powiedział Jacek Kurski podczas uroczystości inauguracji budowy nowej hali.

Jego zdaniem telewizja przed jego kadencją była zacofana technologicznie, duża część programów produkowana była na zewnątrz. A budowa nowej hali sprawi, że Telewizja Polska stanie się samowystarczalna.

"Do naszych produkcji będziemy zatrudniać naszych ludzi i korzystać z naszych zasobów technologicznych" - zapowiedział prezes TVP.

Wykonawcą hali jest Korporacja Budowlana Doraco, która wyceniła koszt budowy na ok. 150 mln zł netto. Inwestycja ma być zakończona w ciągu 2 lat.