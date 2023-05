Twórcy musicalu o Koperniku: to prawdziwy człowiek renesansu

Mikołaj Kopernik był prawdziwym człowiekiem renesansu; sprawował funkcję kanonika warmińskiego, ale był też lekarzem, ekonomistą, prawnikiem a wolnych chwilach badał kosmos. Jego życie i bogatą działalność przedstawili twórcy w musicalu "Kopernik", którego prapremiera odbędzie się w sobotę we Fromborku.

W niedzielę 21 maja przypada 480. rocznica śmierci Mikołaja Kopernika. Na Wzgórzu Katedralnym we Frombroku w sobotę wieczorem odbędzie się światowa premiera musicalu "Kopernik". To jedno z najważniejszych wydarzeń Roku Jubileuszowego 550. rocznicy urodzin i 480. rocznicy śmierci kanonika warmińskiego i astronoma.

"Zależało nam na tym, by obchody jubileuszu człowieka o tak szerokim spektrum zainteresowań i talentów również były interdyscyplinarne. Stąd też wiele wydarzeń naukowych, astronomicznych, historycznych, medycznych, ale także kulturalnych i turystycznych, które nasze regionalne dziedzictwo kopernikańskie przybliżą mieszkańcom oraz gościom Warmii i Mazur" - podkreślił marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.

Za libretto musicalu Kopernik odwołujące się do najważniejszych wydarzeń z życia astronoma - od studiów w Krakowie, Padwie i Bolonii przez powrót do Fromborka, posługę kanoniczą, praktykę lekarską i badania astronomiczne, uczestnictwo w koronacji Zygmunta Starego i Hołdzie Pruskim, wreszcie powstanie i publikację pięcioksięgu "De revolutionibus" odpowiada Ałbena Grabowska, autorka m.in. historycznej sagi "Stulecie Winnych". Teksty piosenek napisał Daniel Wyszogrodzki - tłumacz i autor teatralny.

Dyrektor Opery Krakowskiej, prof. Piotr Sułkowski, który poprowadzi we Fromborku orkiestrę powiedział PAP, że musical jest znakomitą formą aby przybliżyć widzom historyczną postać, nawet tak odległą jak Mikołaj Kopernik.

"Musical łączy w sobie takie elementy jak: fabułę z akcją dramatyczną, muzykę, songi. To wszystko złoży się na opowieść o wybitnym człowieku, który każdego dnia musiał dokonywać niełatwych wyborów, targały nim wątpliwości. Jego życie nie było usłane samymi sukcesami i nie było pełne splendorów. Musical ma też walor edukacyjny, bo opowiadamy o odkryciach Kopernika"- podkreślił prof. Sułkowski.

Muzykę do widowiska skomponował i zaaranżował Tomasz Szymuś. Jak powiedział PAP, przed rozpoczęciem pracy szukał inspiracji we Włoszech. "Przed komponowaniem wybrałem się do Florencji, by inspirować się oglądając obrazy, architekturę. W musicalu posłużyłem się muzyką stylistycznie renesesansową czerpiąc z madrygałów czy chorałów gregoriańskich. Ona ilustruje sceny, które rozgrywają się w Padwie, w Krakowie, podczas Hołdu Pruskiego. Natomiast same piosenki mają charakter musicalowy z szeroką frazą i rozmachem"- dodał.

Reżyser musicalu Jakub Szydłowski wskazał, że niezwykłe jest to, iż widowisko będzie wystawione we Fromborku, w autentycznych miejscach, gdzie 500 lat temu Kopernik żył i pracował. "Widzowie zobaczą musicalową wersję żywota Mikołaja Kopernika, dowiedzą się o faktach, które nie są powszechnie znane. Był kanonikiem, finansistą, lekarzem, poetą, strategiem wojskowym. I choć my znamy go głównie jako wybitnego astronoma, to przecież tę działalność prowadził w swoim wolnym czasie. Dziś byśmy powiedzieli, że to było jego hobby. W musicalu będzie wątek, nazwijmy go miłosnym. Z Anną łączyła go pewna relacja, a jaka to zobaczą widzowie"- powiedział reżyser.

Choreografię spektaklu opracowali Jarosław Staniek i Katarzyna Zielonka. Scenografię oraz światło stworzył Grzegorz Policiński.

Prapremierowe przedstawienia odbędą się w sobotę i niedzielę o godz. 20 na Wzgórzu Katedralnym przed Bazyliką Archikatedralną Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja we Fromborku.