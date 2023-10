Tych polityków nie będzie już w Sejmie i Senacie. Oto lista przegranych

Znamy już pełne wyniki wyborów do parlamentu. I choć trwa ostateczne wyliczanie, komu i w jakich okręgach przypadną dodatkowe mandaty, to już wiadomo, że wiele znanych osób pożegna się z parlamentem.

Maciej Gdula, Robert Tyszkiewicz, Janusz Korwin-Mikke, Artur Dziambor, Andrzej Sośnierz, Dobromir Sośnierz, Tadeusz Cymański, Jadwiga Emilewicz czy Iwona Śledzińska-Katarasińska - to niektórzy z obecnych parlamentarzystów, których nie zobaczymy w nowym Sejmie i Senacie.

Przegranych w tych wyborach jest jednak więcej.

Największy udział w liście strat ma Prawo i Sprawiedliwość.

Tadeusz Cymański

Jeden z barwniejszych posłów Zjednoczonej Prawicy, który często miał zdanie odrębne do przekazu dnia swojego ugrupowania. Cymański kandydował w okręgu gdański, w którym ostatecznie przegrał z Jarosławem Sellinem o zaledwie 100 głosów. W tym okręgu PiS ostatecznie bierze trzy mandaty.

Jest jednym z najbardziej doświadczonych polskich polityków. Od 1997 roku był posłem III, IV, V, VI, VIII i IX kadencji. W latach 2009-2014 był europosłem.

Tworzył Solidarną Polskę ze Zbigniewem Ziobro, z której wystąpił w tym roku, by wrócić do Prawa i Sprawiedliwości.

Jadwiga Emilewicz

W ostatniej kadencji parlamentu wręcz niezatapialna. Była mocnym wsparciem Jarosława Gowina i jego Porozumienia. To dzięki niemu zrobiła ministerialną karierę, którą kontynuowała już po „rozwodzie” z byłym wicepremierem. W ostatnich miesiącach była twarzą PiS i odpowiadała za budowanie dobrych relacji polskiego biznesu z Ukrainą.

W 2019 r. Jadwiga Emilewicz była liderką listy Zjednoczonej Prawicy w Poznaniu. Teraz wiceminister polityki regionalnej dostała trzecią lokatę i taki wynik też tam uzyskała. PiS z Poznania wprowadzi tylko dwóch posłów.

Maciej Gdula

W Krakowie z listy Nowej Lewicy mandat obejmie Daria Gosek-Popiołek, której wynik jest znacznie lepszy od lidera listy Macieja Gduli. Gdula uzyskał o połowę gorszy wynik niż przed czterema laty. Tegoroczne rozdanie dało Lewicy tylko jeden mandat w stolicy małopolski.

Maciej Gdula to socjolog. W minionej kadencji Sejmu był członkiem Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji do Spraw Służb Specjalnych.

Janusz Korwin-Mikke

Ten były już poseł Konfederacji w polskiej polityce obecny jest niemal od zawsze – był posłem pierwszej i ostatniej kadencji. Głosujący w tzw. obwarzanku warszawskim nie chcieli jednak, by dłużej ich reprezentował w Sejmie.

Przez cztery lata siedział także w ławach Parlamentu Europejskiego. Brydżysta.

Andrzej Sośnierz i Dobromir Sośnierz

Choć ojcu i synowi nie po drodze było w polityce, to – już zgodnie – 15 października 2023 okazał się być dla nich końcem karier poselskich. Ojciec – Andrzej – to doświadczony polityk, który w Sejmie zasiadał przez 4 kadencje.

Reprezentował barwy PO, PiS, KP Polska Jest Najważniejsza, Porozumienia Jarosława Gowina, a w końcu znów PiS. Były prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Syn Dobromir to poseł Konfederacji. Przed zakończoną właśnie kadencją Sejmu był także posłem w Parlamencie Europejskim.

Artur Dziambor

Z Sejmem żegna się Artur Dziambor, który przez prawie całą ostatnią kadencję reprezentował Konfederację. Na początku tego roku wyrzucony z partii. O reelekcję ubiegał się z okręgu nr 26 obejmującego m.in. Gdynię i Słupsk… z list Trzeciej Drogi. Koalicja PSL i Polski 2050 zgarnęła w tym okręgu dwa mandaty. Dziambor uzyskał trzeci wynik wśród kandydatów tej listy.

Iwona Śledzińska-Katarasińska

Była posłanką przez 30 ostatnich lat. Tym razem uzyskała dopiero siódmy wynik na liście KO w okręgu łódzkim i nie dostała się do Sejmu. W latach 1972-1981 należała do PZPR. Była dziennikarką. Po wstąpieniu z partii działała w opozycji. W stanie wojennym była internowana.

Hanna Gill-Piątek

Z tego samego okręgu posłanką na kolejną kadencję nie zostanie też Hanna Gill-Piątek z listy KO. Polityk zdobyła jeszcze mniej głosów niż Śledzińska-Katarasińska. Przed czterema laty do Sejmu dostała się z list Lewicy.

Robert Tyszkiewicz

Pięć kadencji i koniec – to sejmowy dorobek Roberta Tyszkiewicza. O reelekcję walczył z trzeciego miejsca podlaskiej listy KO. Był szefem kampanii wyborczej ubiegającego się o reelekcję prezydenta Bronisława Komorowskiego. Wieloletni szef struktur PO w województwie podlaskim.

Ryszard Galla

Po raz pierwszy od 1989 r. Mniejszość Niemiecka nie będzie miała posła. Już okrzyknięto ten fakt jedną z największych sensacji tych wyborów. Ryszard Galla zasiadał w ławach poselskich aż przez 5 kadencji. W 2002 był marszałkiem województwa opolskiego.

Krzysztof Mieszkowski

Ten wrocławski poseł Koalicji Obywatelskiej pożegnał się z Sejmem. Uzyskał tam dopiero siódmy wynik. Członek Nowoczesnej, której barwy reprezentował przez dwie parlamentarne kadencje. W latach 2006-2016 dyrektor Teatru Polskiego we Wrocławiu.

Lidia Staroń

Senatorka w latach 2015-2023. Przewodnicząca wąskiego Koła Senatorów Niezależnych. W parlamencie zaangażowana w przygotowywanie rozwiązań prawnych dotyczących spółdzielni mieszkaniowych, w tym zwłaszcza przepisów dotyczących uwłaszczania spółdzielców. W wyborczym starciu do Senatu przegrała z kandydatką KO Ewą Kaliszuk.

Włodzimierz Tomaszewski

Poza Sejmem znalazł się poseł Włodzimierz Tomaszewski, minister do spraw samorządów od czerwca 2022 roku. Jeden z liderów Partii Republikańskiej, która wchodzi w skład Zjednoczonej Prawicy. Głos na niego oddało ponad 9 tysięcy osób.

Anna Siarkowska

Anna Siarkowska dostała się do Sejmu w 2019 roku z list Prawa i Sprawiedliwości. W maju 202. przystąpiła do Suwerennej Polski, pod drodze będąc prezesem Partii Republikańskiej. 21 lipca tego roku przeszła do Konfederacji. W niedzielnych wyborach zdobyła nieco ponad 5 tys. głosów. Startowała z okręgu wyborczego nr 18, który pokrywa m.in. Ostrołęką oraz Siedlce.

Anna Paluch

Anna Paluch jest ofiarą bratobójczej potyczki w bastionie PiS, w Nowym Sączu. PiS reprezentować w Sejmie z tego okręgu będą: Arkadiusz Mularczyk, Ryszard Terlecki, Barbara Bartuś, Patryk Wicher, Edward Siarka, Andrzej Gut-Mostowy. Anna Paluch była posłanką przez 5 kadencji. Była bliskim doradcą Mateusza Morawieckiego.

Wiesław Buż

W nowej kadencji Sejmu nie będzie przedstawiciela Nowej Lewicy z Rzeszowa. Przez ostatnie cztery lata był nim właśnie Wiesław Buż. Tym samym ugrupowanie traci swojego jedynego reprezentanta z tego okręgu, bo nie przekroczyło tam 5-procentowego progu.

Przemysław Czarnecki

Z Sejmem pożegnać musi się także Przemysław Czarnecki z PiS, syn europosła Ryszarda Czarneckiego. We Wrocławiu uzyskał 9,3 tys. głosów.

Eugeniusz Czykwin

W Sejmie nie znajdzie się także dotychczasowy poseł klubu KO, bezpartyjny Eugeniusz Czykwin. Był posłem przez sześć. Współzałożyciel Bractwa Młodzieży Prawosławnej. Wiceprezydent Światowego Zgromadzenia Młodzieży Prawosławnej „Syndesmos" w latach 1983-1985. Założyciel i redaktor naczelny miesięcznika „Przegląd Prawosławny".

Mieczysław Baszko

W Sejmie nie znalazło się już miejsce dla posła z Podlasia – Mieczysława Baszko. Na Wiejskiej od dwóch kadencji. Kandydował z list Zjednoczonej Prawicy. Należy do Republikanów. Wcześniej w Porozumieniu oraz w PSL. W latach 2014-2015 marszałek województwa podlaskiego.

Monika Pawłowska

Do Sejmu kolejnej kadencji nie wejdzie Monika Pawłowska. Posłanka zaczynała w Wiośnie Roberta Biedronia. W 2019 roku dostała się do Sejmu z list Lewicy. Później przeszła do Porozumienia Jarosława Gowina, a na koniec do PiS. Mimo że dostała wysokie, czwarte miejsce na liście, posłanką nie będzie. Otrzymała 10 789 głosów startując z okręgu 7 w województwie lubelskim.

Stanisław Żmijan

Stanisław Żmijan 13 czerwca 2023 roku objął mandat posła IX kadencji w miejsce zmarłego Riada Haidara, przystępując do klubu KO. Nie utrzymał go jednak na kolejną kadencję, przegrywając w wyborach. W wyborach w 2001, 2005 i 2007 roku uzyskiwał mandat posła na Sejm w okręgu chełmskim z listy PO. W wyborach w 2011 roku z powodzeniem ubiegał się o reelekcję, dostał 14 202 głosy. W wyborach w 2015, otrzymując 7135 głosów, ponownie został wybrany na posła.

Violetta Porowska

Wieloletnia liderka Prawa i Sprawiedliwości w województwie opolskim - Violetta Porowska - nie dostała się do Sejmu. To znana opolska radna. Od 2016 do 2019 była wicewojewodą opolskim.

Ryszard Wilczyński

W Opolu zostanie także poseł dwóch ostatnich kadencji – Ryszard Wilczyński. Od 2001 roku związany jest z Platformą Obywatelską. W latach 2007-2015 był wojewodą opolskim.

Paweł Poncyljusz

Koalicja Obywatelska straciła więcej rozpoznawalnych twarzy. Wśród nich jest m.in. Paweł Poncyljusz, który w 2019 r. wrócił do polityki po kilku latach przerwy. Wcześniej był kojarzony z otoczeniem Prawa i Sprawiedliwości, a za pierwszych rządów PiS w 2006 r. był nawet wiceministrem gospodarki w gabinecie Jarosława Kaczyńskiego.

W tym roku Poncyljusz startował z Warszawy. I choć KO osiągnęła tam znakomity wynik, wprowadzając do Sejmu aż dziewięciu swoich przedstawicieli, to wśród nich zabrakło miejsca dla tego polityka. Z niespełna 5 tys. głosów zajął dopiero 12. miejsce na swojej liście.