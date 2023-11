Tychy: Maciej Gramatyka z poparciem Andrzeja Dziuby na przyszłego prezydenta miasta

Wybrany do Senatu b. wieloletni prezydent Tychów Andrzej Dziuba ogłosił w środę, że w przyszłorocznych wyborach jego następcy poprze swego dotychczasowego zastępcę Macieja Gramatykę. Obaj zaapelowali do premiera o pilne wyznaczenie komisarza miasta.

W środę Dziuba i Gramatyka zwołali briefing w Tychach. Dziuba mówił, że po ponad 23 latach sprawowania funkcji prezydenta uznał, że - również ze względu na wiek (ma 66 lat) - trzeba oddać władzę w mieście młodszym.

Zaznaczył, że na jego decyzję o kandydowaniu do Senatu wpłynęła m.in. sugestia senatora ostatniej kadencji, b. wieloletniego prezydenta Gliwic Zygmunta Frankiewicza (ponownie wybranego), że trudno takie doświadczenie odłożyć na półkę i zająć się tylko wnukami. "Uznałem, że może jeszcze warto coś dla Polski zrobić - oddać to, co udało mi się tutaj zdobyć przez 23 lata" - wyjaśnił.

Przyznał, że po kilku wyborach samorządowych wybory do Senatu były dla niego "zwieńczeniem kariery"; podchodził do nich tym spokojniej. "Ale wynik ponad 81 tys. głosów był naprawdę bardzo miłym zaskoczeniem - nie spodziewałem się, więc tym większe zobowiązanie wobec mieszkańców naszego miasta" - ocenił.

"I to poczucie odpowiedzialności - to, co nas, samorządowców bardzo cechuje - spowodowało, że postanowiłem dzisiaj państwu zaprezentować mojego faworyta, kandydata na następcę, na prezydenta miasta Tychy. Bardzo mi zależy na rozwoju miasta. Będę w tym mieście dalej mieszkał, bacznie obserwował, co się dzieje, i z warszawskiej perspektywy starał się pomagać" - zapewnił.

"Lata współpracy z panem prezydentem Maćkiem Gramatyką dały mi pewność, że to najwłaściwszy kandydat, żeby miasto kontynuowało politykę rozwoju, którą przyjęliśmy ponad 20 lat temu. (…) Maciek się sprawdził, odpowiadał za bardzo trudną część życia miasta, za część społeczną, a więc oświata, pomoc społeczna. Wyniki jego pracy są doskonałą rekomendacją na to stanowisko" - uznał.

Maciej Gramatyka zadeklarował, że bliska mu jest w polityce, szczególnie samorządowej, idea "sztafety", kontynuacji dobrych, rozpoczętych pomysłów. Wymienił tu rozpoczęte wieloletnie przedsięwzięcie utworzenia nowego centrum miasta. Wyraził wolę budowania jak najszerszej koalicji ludzi, którym zależy na mieście - od mieszkańców przez radnych po przedsiębiorców.

Gramatyka wskazał przy tym na obecny dyskomfort braku możliwości działania - będąc w stanie, jak ocenił, zawieszenia, w związku z wygaśnięciem mandatu prezydenta oraz umów jego zastępców.

Wybrany do Senatu Andrzej Dziuba (otrzymał 81 134 głosów, czyli 56,65 proc. poparcia w okręgu) przestał być po ponad 23 latach prezydentem Tychów z chwilą ogłoszenia wyniku wyborów - 17 listopada. Zgodnie z przepisami, osobę zastępującą prezydenta do wiosennych wyborów samorządowych, potocznie zwaną komisarzem, ma wyznaczyć premier, po rekomendacji wojewody.

Wraz z uzyskaniem przez Dziubę mandatu senatorskiego, funkcje zastępców prezydenta przestali pełnić Maciej Gramatyka, Igor Śmietański i Hanna Skoczylas. Ciągłość działań magistratu zapewnia sekretarz miasta Aneta Luboń-Stysiak, która otrzymała niezbędne pełnomocnictwa. Jej kompetencje są jednak ograniczone.

Dziuba mówił w środę, że krótko po wyborach długo rozmawiał o sprawie z wojewodą śląskim Jarosławem Wieczorkiem, który również jednak przestał pełnić swoją funkcję w związku z wyborem do Sejmu. Obecnie jego obowiązki pełni I wicewojewoda Jan Chrząszcz. Rzeczniczka wojewody Alina Kucharzewska przekazała PAP w środę, że sprawa wyznaczenia komisarza dla Tychów jest w toku.

"Tutaj nie ma niespodzianki, bo wszyscy wiedzieli, że kilkunastu samorządowców startuje do wyborów, czyli należało przewidzieć, że być może ktoś się z nich dostanie. Sytuacja nie jest zaskoczeniem dla rządzących i jest to co najmniej dziwne, bo to już trzy tygodnie i tak naprawdę do dzisiaj nie wiemy, kto tym komisarzem będzie" - skomentował b. prezydent Tychów.

"Większość obowiązków - te, które są możliwe, że pani sekretarz może je załatwiać - robi to bardzo dobrze. Urząd pracuje normalnie. Ale zaczynają narastać sprawy, do których kompetencji pani sekretarz nie ma. Najpilniejszy termin to 15 listopada, ostateczne złożenia budżetu do rady miasta. Budżet jest przygotowany i czeka tylko na podpis osoby, która ma do tego prawo" - wskazał Dziuba.

Inne sprawy, w których sekretarz miasta nie ma kompetencji, to np. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dot. gospodarki nieruchomościami, zadania wynikające z porozumień międzygminnych, czy bieżące poprawki do budżetu. "Tych drobnych spraw jest dużo, one pomału narastają, jesteśmy w momencie, w którym deadline, gdzie powinien pojawić się komisarz, to dosłownie kilka dni" - zakończył b. prezydent.

Wybrany do Senatu Andrzej Dziuba należał do najdłużej urzędujących prezydentów miast w Polsce. Prezydentem Tychów był od 2000 r. W ostatnich wyborach został wybrany na kolejną kadencję, uzyskując w pierwszej turze poparcie 75,72 proc. głosujących.