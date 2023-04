Tychy: Od 18 kwietnia zapisy do miejskiego programu in vitro

25 par skorzysta w tym roku z miejskiego programu wparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro. Realizatorem przedsięwzięcia będzie katowicka klinika InviMed - Europejskie Centrum Macierzyństwa, a zapisy rozpoczną się 18 kwietnia - podał we wtorek tyski samorząd.

Uchwałę w sprawie uruchomienia miejskiego programu wsparcia in vitro tyscy radni podjęli w listopadzie ubiegłego roku. W ciągu trzech lat miasto przeznaczy na realizację programu 750 tys. zł, co da wsparcie 25 parom rocznie. W woj. śląskim podobne programy realizują Częstochowa, Sosnowiec, Mysłowice czy Pyskowice.

"Wiem, że wiele par w naszym mieście z niecierpliwością czekało na ten moment. Cieszę się, że przystępujemy do realizacji tego ważnego programu, dzięki któremu pary z Tychów uzyskają pomoc w spełnieniu marzeń o posiadaniu potomstwa" - skomentował we wtorek wiceprezydent Tychów ds. społecznych Maciej Gramatyka.

Jak poinformowała szefowa Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w tyskim Urzędzie Miasta Iwona Bińkowska, każda para zakwalifikowana do programu ma prawo do dofinansowania jednej, zindywidualizowanej procedury medycznie wspomaganej reprodukcji.

"Warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania jest zakwalifikowanie pary do programu oraz przeprowadzenie jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego lub jednej procedury adopcji zarodka zakwalifikowanym parom, u których zdiagnozowano niepłodność, a inne możliwości terapeutyczne nie istnieją lub zostały wyczerpane" - zaznaczyła naczelnik.

Szacuje się, że w Polsce niepłodność dotyczy bezpośrednio nawet 1,5 mln par, co stanowi ok. 20 proc. społeczeństwa w wieku produkcyjnym. W Tychach - jak wyliczono - niepłodność dotyka ponad 4,5 tys. par, zaś dla 2 proc. z nich jedyną szansą na biologiczne rodzicielstwo może być metoda in vitro.

O kwalifikacji do programu decyduje kolejność zgłoszeń (poprawnie złożonych wniosków), w miarę dostępności miejsc. Wśród warunków uczestnictwa w programie jest m.in. wiek kobiety (rocznikowo) w przedziale 20-42 lat. Pary muszą mieszkać w Tychach i rozliczać w tym mieście podatek PIT. Dofinansowanie obejmuje całość kosztów procedury. Można skorzystać z niego tylko raz.