Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem "Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości”

Pod hasłem "Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości” – od 18 do 25 stycznia przebiegać będzie Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym czasie chrześcijanie różnych wyznań na całym świecie będą się spotykać na nabożeństwach ekumenicznych.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan jest organizowany co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła. W niektórych diecezjach czy miastach czas wydarzeń ekumenicznych ograniczony jest do jednego nabożeństwa, w innych wydłuża się do kilku tygodni, a jeszcze inne wybierają spośród ośmiu nabożeństw jedno, któremu nadają charakter obchodów centralnych, świętowanych najczęściej w niedzielę.

W tym roku w Polsce centralne nabożeństwo Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbędzie się w niedzielę, 22 stycznia, o godz. 18.00 w rzymskokatolickiej katedrze św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie. Kazanie wygłosi prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Andrzej Malicki z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego.

Tematem Modlitw o Jedność Chrześcijan będą słowa zaczerpnięte z księgi proroka Izajasza (Iz 1,17) "Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości".

"Wspólna modlitwa o jedność chrześcijan pozwala zastanowić się nad tym, co nas łączy i przeciwstawić się uciskowi i podziałom wśród ludzi" - zaznaczono w materiałach formacyjnych przygotowanych na ten czas.

Ich autorzy wskazali, że "postępować sprawiedliwie oznacza mieć szacunek dla wszystkich ludzi". Wyjaśnili, że "sprawiedliwość wymaga prawdziwie równego traktowania wszystkich, aby historyczny problem dyskryminacji ze względu na +rasę+, płeć, religię i status społeczno-ekonomiczny został rozwiązany".

Zwrócono uwagę, że "Kościoły w wielu częściach świata muszą przyznać, że dostosowywały się do norm społecznych i milczały lub aktywnie współuczestniczyły w czynieniu niesprawiedliwości i wprowadzaniu podziałów". "Nie może być jedności bez sprawiedliwości" - podkreślili autorzy materiałów formacyjnych.

Tegoroczne materiały i modlitwy na ten czas przygotowała grupa chrześcijan w Stanach Zjednoczonych (USA) zwołana przez Radę Kościołów Minnesoty. Główny nacisk programowy położony jest na pomoc i posługę dla uchodźców, stosunki międzywyznaniowe oraz sprawiedliwość społeczną i rasową.

Teksty zostały ostatecznie opracowane i zatwierdzone przez członków Międzynarodowego Komitetu mianowanego przez Komisję Wiary i Porządku Publicznego Światowej Rady Kościołów i Papieską Dykasterię ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Po raz dwudziesty szósty polską wersję materiałów przygotował ekumeniczny zespół redakcyjny powołany przez Komisję ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski.

W Warszawie odbędzie się w tym roku dziewięć nabożeństw ekumenicznych. Zainauguruje je spotkanie w kościele ewangelicko-augsburskim św. Trójcy przy pl. Małachowskiego 1., które odbędzie się w środę 18 stycznia o godz. 18.00.

Zgodnie z tradycją nabożeństwo kończące obchody odbędzie się w stolicy 26 stycznia o godz. 17.30 w kościele rzymskokatolickim pw. św. Marcina przy ul. Piwnej 9/11.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pierwszy raz został zorganizowany w 1908 r. Został on zaproponowany przez pioniera ruchu ekumenicznego Paula Wartsona z USA.