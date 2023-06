U. Rusecka (PiS): konsensus ze związkami zawodowymi, który od lat wypracowujemy, jest z korzyścią dla pracowników

Konsensus ze związkami zawodowymi, który od lat wypracowujemy, jest z korzyścią dla pracowników - mówi PAP wicerzeczniczka PiS, szefowa komisji polityki społecznej i rodziny Urszula Rusecka. Jak dodała, rozwiązania z porozumienia rządu oraz "Solidarności" komisja chce wypracować przed końcem kadencji.

W środę w Stalowej Woli zostało podpisane porozumienie między rządem a NSZZ "Solidarność", które dotyczy m.in. emerytur, dofinansowań, wynagrodzeń oraz funkcjonowania związków zawodowych. Stronę rządową reprezentował premier Mateusz Morawiecki, a stronę związkową przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda.

Rusecka w rozmowie z PAP podkreśliła, że uzgodnienia pomiędzy rządem a "Solidarnością" odpowiadają na postulaty zgłaszane przez środowiska pracownicze i związki zawodowe. "To były też te obszary, które próbowaliśmy sygnalizować, a niektóre tematy mieliśmy już rozpoczęte prace, ale niezakończone, bo czekaliśmy na to, co będzie w tych uzgodnieniach" - powiedziała.

"Dobrze jak poselskie projekty mają pozytywną opinię rządu, bo wtedy jest to spójne, są na to środki. Bo to wszystko wiąże się z wydatkowaniem środków budżetowych i czekamy aż te projekty będą przelane na ustawy, pewnie połączone z naszymi poselskimi, aby wypracować te rozwiązania jeszcze przed końcem tej kadencji" - podkreśliła szefowa komisji polityki społecznej i rodziny. "Liczę na to, że te przepisy jeszcze w tej kadencji będą wprowadzone w życie" - dodała.

Rusecka wskazała, że rząd PiS jest rządem, dla którego ważna jest społeczna odpowiedzialność i rola pracownika. "To jest równoważone działanie" - zaznaczyła. "Z jednej strony dbałość o pracownika, ale też w odpowiedzialności do budżetu" - dodała. "Ten konsensus ze związkami zawodowymi, który od lat wypracowujemy, jest z korzyścią dla pracowników" - podkreśliła posłanka PiS.

Strony uzgodniły m.in., że uchylony zostanie wygaszający charakter emerytur pomostowych. Wprowadzona zostanie szczególna regulacja dotycząca zabezpieczenia działaczy związkowych w sprawach z zakresu prawa pracy. Podwyższony będzie roczny limit odliczenia od dochodu wydatków z tytułu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych w roku podatkowym.

W porozumieniu zapisano także wyłączenie dodatku za szczególne warunki pracy przysługującego pracownikowi z tytułu wykonywania pracy w warunkach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia, z katalogu składników wynagrodzenia, które są uwzględnianie przy obliczaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Zdecydowano, że Domy Pomocy Społecznej zostaną dofinansowane w 2023 r. kwotą w wysokości 300 mln zł, przeznaczoną na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla pracowników tych instytucji, przesądzono też, że nastąpi odmrożenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), zaplanowano również m.in. wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, poprzez wzrost funduszu z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowych świadczeń i zapisano np. nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, w wysokości 900 zł. Ich koszt ok. 765 mln zł.