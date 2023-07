U. Rusecka (PiS): kryzys demograficzny wynika z malejącej liczby kobiet w wieku prokreacyjnym

Liczba urodzeń w Polsce maleje, bo drastycznie maleje liczba kobiet w wieku prokreacyjnym - powiedziała w sobotę PAP szefowa sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny Urszula Rusecka (PiS) w odpowiedzi na zarzuty opozycji dotyczące kryzysu demograficznego w Polsce.

W sobotę odbyła się konferencja prasowa Platformy Obywatelskiej z udziałem Marcina Kierwińskiego, Aleksandry Gajewskiej i Arkadiusza Marchewki pt. "Kryzys demograficzny PiS". Kierwiński przytoczył dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące dzietności w Polsce, które jak ocenił, "są wstrząsające". "W ostatnich miesiącach lawinowo spada liczba urodzeń, a rośnie liczba zgonów. Według prognoz GUS, w 2050 r. liczba Polaków zmniejszy się o 4,5 mln - to tak jakbyśmy wymazali z mapy Polski całe Mazowsze" - powiedział.

Dodał, że pierwszy raz odkąd prowadzone są badania liczba urodzeń w skali roku, pomiędzy majem 2022 r. a majem 2023 r., spadła poniżej 300 tys. "W ciągu ostatniego roku ubyło ludności w Polsce o 130 tys. - to tak jakby w ciągu roku zniknął cały Płock. To jest gigantyczna katastrofa demograficzna" - ocenił.

Przyczynę malejącej liczby urodzeń w Polsce, Kierwiński upatruje w działaniach rządu PiS. "Polki nie mają żadnej pewności tego, w jakich warunkach będą mogły wychowywać swoje dzieci. Nie ma stabilności prawa, stabilności ekonomicznej, jest opresyjny rząd PiS, który troszczy się tylko o jedną rzecz - jak zmusić kobietę do urodzenia dziecka" - wymienił. "Państwo powinno kobiecie, która zdecyduje się na dziecko pomagać i wtedy uruchamiać wszelkie mechanizmy, aby rodzicom żyło się łatwiej" - dodał.

"Rząd PiS w centrum swojej narracji politycznej stawia rodzinę - wszystko jest albo patriotyczne albo rodzinne. Tymczasem jak popatrzymy na dane, wniosek jest prosty - to jest najbardziej antyrodzinny rząd od 1989 r." - przekonywał. "To jest rząd, który doprowadził do tego, że Polska się wyludnia i że za 30 lat na rynku pracy nie będzie młodych Polaków. Jest to największe zagrożenie dla wolności i suwerenności Polski" - ocenił.

Na konferencji przedstawiono propozycje PO, które miałyby poprawić sytuację demograficzną. "Proponujemy kompleksowe propozycje, które będą składały się na dwa bardzo ważne elementy. To są kwestie materialne - kredyt 0 proc., dopłaty do najmu, pełnopłatne urlopy rodzicielskie, żłobki w każdej gminie i 1500 zł dla mam wracających do pracy" - wyliczała Gajewska. "Kolejną kwestią jest poszanowanie naszej wolności, to do rodziców i do kobiety musi należeć decyzja o założeniu rodziny, zagwarantujemy bezpłatne in vitro, bezpłatne badania prenatalne i lepszą opiekę okołoporodową, po to aby kobiety nie bały się porodów" - dodała.

Odpowiadając na konferencję opozycji Rusecka podkreśliła, że "demografia to skomplikowany proces, a efekty nie pojawią się z dnia na dzień". "Dzietność to nie to samo co liczba urodzeń" - wskazała. "Liczba urodzeń w Polsce maleje, bo drastycznie maleje liczba kobiet w wieku prokreacyjnym" - dodała.

"Z zapaścią demograficzną zmagamy się od co najmniej 30 lat. Za te sytuacje odpowiada brak prowadzonej kompleksowej polityki przez poprzednie rządy, które nie wykorzystały tzw. echa wyżu lat 80- tych" - powiedziała Rusecka.

"To nasz rząd - rząd Zjednoczonej Prawicy - jako pierwszy przyjął strategię demograficzną do roku 2040. Program Rodzina 500+ był przełomowym programem, który na początku uchwycił jeszcze kobiety z tzw. wyżu i w pierwszych latach funkcjonowania mieliśmy wzrost urodzeń, spowodował również wzrost urodzeń trzecich i kolejnych dzieci w rodzinie" - mówiła i dodała, że za tym poszły kolejne programy : Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, Dobry Start, Maluch+ czy zmiany w Kodeksie pracy.

Rusecka zwróciła też uwagę, że wzrasta liczba zgonów, ponieważ - jak wskazała - "teraz umierają roczniki z wyżu demograficznego lat powojennych". "Na sytuację demograficzną ma również wpływ pandemia i wojna na Ukrainie" - dodała.

Autorzy: Delfina Al Shehabi, Grzegorz Bruszewski

del/ gb/ mrr/