U.Rusecka: Tusk liczy, że Polacy nie pamiętają jak wyglądały rządy Platformy

Donald Tusk liczy, że Polacy nie pamiętają jak wyglądały rządy Platformy - mówiła PAP wicerzecznik PiS Urszula Rusecka komentując wystąpienie szefa PO. Obiecywali obniżenie podatków, tymczasem je podnosili; jedyne co się PO udało obniżyć, to zasiłek pogrzebowy - dodała.

Szef PO w sobotę spotkał się z mieszkańcami Sandomierza (woj. świętokrzyskie); podczas wystąpienia mówił m.in. o inflacji w Polsce. Przekonywał, że drożyzna, jest do zduszenia, a walka z nią nie musi odbywać się kosztem zwykłych ludzi. "Korzystając ze swojej wiedzy i zespołu, który cierpliwie buduję, ludzi dużo młodszych ode mnie, ale rozumiejących naprawdę nowoczesne sposoby zarządzania gospodarką, mamy plan takiej pracy, która pozwoli inflację zdusić do poziomu możliwie minimalnego, tak żeby Polska była raczej wzorem w Europie. Umieliśmy to robić kiedyś. Mogę dzisiaj powiedzieć, że walka z inflacją nie musi być walką kosztem zwykłych ludzi" - mówił Tusk.

Rusecka komentując wystąpienie Tuska powiedziała, że nie usłyszeliśmy nic nowego. "Przemówienie grające na emocjach, konfrontacyjne, pełne słownej agresji. Padło tam takie zdanie, że nie można narażać interesu Polski przez osobiste ambicje, w kontekście namawiania opozycji do startu w wyborach z jednej listy. Przypomnę tylko, że to właśnie Donald Tusk dla osobistych korzyści pozostawił urząd premiera, mimo wcześniejszego zaprzeczania, dla posady w UE i dużych pieniędzy. Urząd premiera, który powinien być najważniejszy dla polskiego patrioty, Tusk po prostu porzucił" - oceniła wicerzeczniczka PiS.

Odnosząc się do kwestii zduszenia inflacji Rusecka stwierdziła, że chciałaby poznać ekspertów Donalda Tuska. "Stawiam pytanie, czy chciałby tę inflację zdusić w sposób szokowy? Akurat pamiętam doskonale rządy PO i Donalda Tuska i pamiętam, jak bieda miała oczy polskiego dziecka, jak kupowano +na zeszyt+, jak likwidowano posterunki policji, jak w ruinę popadały stacje kolejowe, zwolniono ok. 40 tys. nauczycieli, czy jak zamrożono pensje w budżetówce" - wymieniała. "Przypomnijmy sobie wcześniejsze deklaracje przedwyborcze Platformy, jak obiecywali obniżenie podatków, tymczasem je podnosili. Jedyne co się PO udało obniżyć, to zasiłek pogrzebowy" - dodała Rusecka.

W jej ocenie, Donald Tusk liczy na to, że Polacy nie pamiętają jak wyglądały rządy Platformy. "Jego wystąpienia, obietnice to gra na emocjach, podziale, atakowaniu" - mówiła.

Rusecka zwróciła też uwagę, że w wystąpieniu Tuska nie było nawiązań do obecnej sytuacji geopolitycznej związanej z wojną na Ukrainie. "Tak jakbyśmy byli w zupełnie innej rzeczywistości. Nie ma wojny, świat nie jest po okresie pandemicznym, nie ma ogólnoświatowego kryzysu energetycznego. Dla niego te uwarunkowania nie istnieją. Opowiada o swoich planach, o tym, że wszystko zrobiłby lepiej, ale nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością" - oceniła.

Rzeczniczka PiS zwróciła uwagę, że Polska ma obecnie najniższe bezrobocie od lat i jedno z najniższych w Europie. "I to jest ważne, że my musimy troszczyć się o każdego Polaka, o zwykłych ludzie. Nie tak jak Donald Tusk, który mówi, że zdławi inflację tak, aby nie była odczuwalna przez zwykłych ludzi. To jest absolutna nieprawda. Moglibyśmy mu zaufać i uwierzyć, gdybyśmy nie widzieli i nie wiedzieli, jak wyglądały rządy Tuska" - powiedziała. "On inflację dławił ogromnymi konsekwencjami dla zwykłych ludzi, bezrobociem i tylko elita związana z Tuskiem miała się dobrze" - dodała.

Rusecka pytana o zarzuty Tuska dotyczące premii dla ministrów odparła: "Odezwała się Dziewica Orleańska, która już miesiąc po objęciu rządów drugiej kadencji przyznała średnio po 12,5 tys. zł premii 11 swoim ministrom, kiedy ci ministrowie nie mieli jeszcze szansy się wykazać jakąkolwiek pracą". Dodała, że za rządów PO "prezesi spółek Skarbu Państwa, które notowały straty, mieli tak wysokie wynagrodzenia, że zaraz po objęciu rządów przez PiS musiały być zmniejszone wprowadzeniem ustawy kominowej".