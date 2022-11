U.Rusecka: wniosek Lewicy do komisji etyki to uciekanie od trudnych tematów

To kolejny raz kiedy opozycja, nie chcąc zajmować się trudnymi tematami, wywołuje burzę, aby wzbudzić niepokój wśród kobiet - komentuje wicerzecznik PiS Urszula Rusecka zapowiedź Lewicy ws. wniosku o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego. Jej zdaniem wypowiedź prezesa PiS została zmanipulowana

Prezes PiS podczas sobotniego spotkania z mieszkańcami Ełku mówił m.in. o alkoholizmie młodych kobiet w kontekście ich przyszłego macierzyństwa. Padły m.in. słowa: "jak do 25 roku życia daje w szyję, to - trochę żartuję - ale nie jest to dobry prognostyk w tych sprawach"

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Sejmie europoseł Robert Biedroń zapowiedział - w imieniu Klubu Parlamentarnego Lewicy - że zostanie złożony do sejmowej Komisji Etyki Poselskiej wniosek o ukaranie posła Kaczyńskiego za - jak ocenił - "haniebną wypowiedź w sprawie kobiet". "Wierzymy głęboko, że Jarosław Kaczyński nie może pozostać bezkarny, mówiąc tego typu rzeczy. Nie może być tak, że Jarosław Kaczyński prowadzi kolejną nagonkę, kolejną wojnę przeciwko kobietom. (...) Jego pogarda wobec kobiet po raz kolejny ujrzała światło dzienne" - podkreślił europoseł.

Wicerzecznik PiS Urszula Rusecka pytana przez PAP o wniosek do komisji etyki stwierdziła, że to kolejny temat zastępczy. "To kolejny raz kiedy opozycja, nie chcąc zajmować się trudnymi tematami, wywołuje burzę tylko po to, aby wzbudzić niepokój wśród kobiet" - mówiła. "Chciałabym, żeby w komisji etyki odpowiedziały te posłanki, które wyprowadzały ludzi na ulice podczas pandemii i które protestowały przed naszymi prywatnymi domami" - dodała.

"Jeśli chodzi o wypowiedź prezesa Kaczyńskiego, to została ona zmanipulowana" - powiedziała Rusecka, zwracając uwagę, że o problemie alkoholizmu wśród kobiet niejednokrotnie mówiły o tym programy w TVN czy artykuły w "Wysokich Obcasach". Rzeczniczka przywołała też raport Światowej Organizacji Zdrowia, z którego wynika - jak mówiła - że 46 mln kobiet na świecie nadużywa alkoholu, w tym 2,5 mln kobiet w Polsce. "To realny problem, nad którym należy się pochylać, tymczasem posłowie Lewicy przekonują, że nie ma problemu alkoholizmu wśród kobiet" - zaznaczyła Rusecka.

"Uważam. że zupełnie nieuprawnione jest atakowanie i ten hejt, jaki wylał się głównie ze środowisk lewicowych. Ten temat powinien być tematem troski nas wszystkich" - dodała.

Rusecka wskazała ponadto, że Prawo i Sprawiedliwość opracowuje strategię demograficzną, a także podejmuje programy, które będą wspierały dzietność i poprawiały demografię w Polsce.

Podkreślała też, że absolutną nieprawdą są twierdzenia jakoby Prawo i Sprawiedliwość walczyło z kobietami. "Fakty o tym nie świadczą, tyle ile programów, ile wsparcia kobiety uzyskały za rządów PiS, choćby obniżenie wieku emerytalnego dla kobiet, zmniejszenie luki płacowej między kobietami a mężczyznami, wszystkie działania prozdrowotne na rzecz kobiet, działania, które pozwalają łączyć pracę zawodową kobiet z wychowywaniem dzieci" - wymieniała. Zwróciła też uwagę na wprowadzenie kapitału opiekuńczego, czy zaostrzenie przepisów w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która chroni kobiety przed przemocą domową.

"Ta próba pokazywania jakoby PiS działał przeciwko kobietom jest zupełnie nieuprawniona" - podsumowała Rusecka.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w sobotę podczas spotkania z mieszkańcami Ełku pytany był m.in. o dalsze wsparcie dla rodziny. Podkreślił, że PiS zamierza podtrzymać wszystkie dotychczasowe działania i podjąć kolejne w celu zwiększenia dzietności. Mówił, że młode rodziny mają być wspierane poprzez budownictwo mieszkaniowe i inne zachęty materialne.

Wspomniał także o problemie alkoholizmu, zwłaszcza wśród młodych kobiet. "Jeżeli na przykład utrzyma się taki stan, że do 25 roku życia dziewczęta, młode kobiety, piją tyle samo, co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie. Pamiętajcie, że mężczyzna, żeby popaść w alkoholizm, to musi pić nadmiernie przeciętnie przez 20 lat. Jeden krócej, drugi dłużej, bo to zależy od cech osobniczych, a kobieta tylko dwa" - zaznaczył.

Kaczyński podkreślił, że nie jest zwolennikiem "bardzo wczesnego macierzyństwa", ponieważ "kobieta musi dojrzeć do tego, aby być matką". "Ale jak do 25 roku życia daje w szyję, to, trochę żartuję, ale nie jest to dobry prognostyk w tych sprawach" - ocenił prezes PiS.