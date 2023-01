U. Zielińska (Zieloni): rozmawiamy w sprawie startu ze wszystkimi na opozycji

Najbliżej nam do Koalicji Obywatelskiej, ale rozmawiamy o starcie w wyborach ze wszystkimi na opozycji, najważniejsza jest dla nas realizacja naszego programu - powiedziała PAP współprzewodnicząca Zielonych Urszula Zielińska po weekendowych obradach Rady Krajowej tej partii.

Zdaniem współprzewodniczącej Zielonych, najpóźniej do Wielkanocy powinna zapaść ostateczna decyzja, ile jest list opozycyjnych.

Rada Krajowa Partii Zieloni obradowała w sobotę i niedzielę w Gdańsku. Zajmowała się m.in. kwestią formuły startu Zielonych w jesiennych wyborach parlamentarnych, ale ostateczne decyzje w tej sprawie nie zapadły.

"Najbliższym naszym partnerem jest oczywiście Koalicja Obywatelska, to jest naturalne, bo jesteśmy razem w Sejmie, współpracujemy, rozmawiamy o wspólnych listach. Natomiast rozmawiamy także z innymi partnerami na opozycji" - powiedziała PAP współprzewodnicząca Zielonych Urszula Zielińska.

Przyznała, że poza KO potencjalni partnerzy wyborczy Zielonych to Lewica i Polska 2050. "Ale z PSL też chcemy mieć dobrą współpracę i mamy punkty wspólne, bo kluczowe, żebyśmy umieli ze sobą współpracować, np. w kwestii budowy biogazowni, by ludzie na wsiach mieli tani prąd" - zaznaczyła.

W opinii Zielińskiej najważniejsze dla jej partii jest to, by zagwarantować sobie realizację własnych postulatów programowych. "Chcemy znaleźć takiego partnera, który zagwarantuje, że przeprowadzimy transformację energetyczną i przejdziemy na tanie źródła energii" - powiedziała Zielińska.

Jej zdaniem, cała opozycja powinna teraz współpracować, bo nawet, jeśli nie będzie jednej listy, w przyszłości ugrupowania będą musiały współpracować w ramach wspólnego rządu.

Zieloni dają sobie czas na decyzję w sprawie formuły startu do końca lutego. Natomiast do Świąt Wielkanocnych, zdaniem Zielińskiej, powinna się ostatecznie wyklarować kwestia liczby list opozycyjnych.

Rada Krajowa Zielonych przyjęła też element programu "Klimat i ochrona środowiska", w ramach którego partia postuluje głęboką reformę funkcjonowania Lasów Państwowych.

Powołując się na unijną "Strategię na rzecz bioróżnorodności 2030" Zieloni postulują, by do tego czasu 30 proc. obszarów leśnych objęta została różną formą ochrony. W ramach tego postulują m.in. utworzenie 22 nowych parków narodowych oraz rozszerzenie już istniejących, szczególnie Białowieskiego, Bieszczadzkiego i Karkonoskiego. Do parków powinny być, ich zdaniem, przyłączone przede wszystkim tereny leśne, odebrane wcześniej Lasom Państwowym.

Za tym powinno pójść także zrównanie uposażeń w parkach narodowych, bo dziś, jak zwraca uwagę Zielińska, praca w ochronie przyrody jest mniej atrakcyjna, niż w Lasach Państwowych. Zieloni postulują też wprowadzenie mechanizmów zachęcających gminy, by chciały oddawać swoje tereny pod nowe parki narodowe. "Chodzi o mechanizm rekompensat dla gmin" - powiedziała Zielińska.

Zdaniem współprzewodniczącej Zielonych, nawet z raportów o stanie lasów w Polsce, które co roku publikują Lasy Państwowe, wynika, że powierzchnia lasów w Polsce jest niższa, niż średnia europejska, a od kilku lat jej nie przybywa. Z kolei ilość wyjeżdżającego z lasów drewna jest coraz większa i wzrosła średnio o 11 procent w ostatnich pięciu latach (w porównaniu do lat 2011-2015). Z kolei eksport drewna z Polski wzrósł o 200 proc. w porównaniu do roku 2015.