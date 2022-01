Uczestnicy wysłuchania publicznego: zmiany w Prawie oświatowym oznaczać będą m.in. upolitycznienie i cenzurę w szkole

Upolitycznienie szkoły, cenzura, ograniczanie zaangażowania młodzieży w akcje społeczne - takie według uczestników wysłuchania publicznego, w tym młodych ludzi, będą konsekwencje zmian w Prawie oświatowym. Zdaniem Michała Krawczyka (KO), to początek, bo szef MEiN Przemysław Czarnek chce rewolucji w polskiej szkole.

Proponowane przez MEiN zmiany w Prawie oświatowym były przedmiotem poniedziałkowego wysłuchania publicznego, zorganizowanego w Sejmie przez klub KO. W ramach wysłuchania głos zabierali przedstawiciele młodzieży szkolnej i akademickiej, w dużej części związani z młodzieżówkami partii, tworzących Koalicję Obywatelską.

W debacie ze strony młodych ludzi padały różne argumenty, m.in. że po wejściu w życie zmian młodzież nie będzie się mogła uczyć aktywności społecznej, bo w tym pomagają organizacje pozarządowe, których działalność w szkołach może być ograniczana, że skutkiem będzie przenoszenie się uczniów, tych z bogatszych rodzin, do szkół prywatnych, a także skrajne upolitycznienie szkoły, bo zamiarem ministra Przemysława Czarnka jest "wychowanie przyszłych wyborców PiS".

Erwin Rabarijoely z "myPolitics" podkreślał, że "szkoła nie może być ani PiS, ani PO, ani lewicy i nie można zawłaszczać szkoły w imię doktryny politycznej". Szkoła powinna szanować to, mówił, że uczniowie mają serce zarówno po lewej, jak i po prawej stronie, a wszyscy mają "wielkie biało-czerwone serce".

Postulaty młodzieży zestawiła i podsumowała Katarzyna Lubnauer (KO). Mówiła, że zdaniem młodzieży nowe Prawo oświatowe może grozić ograniczeniem dostępu do kultury w mniejszych ośrodkach, ograniczeniem możliwości reakcji na sytuacje kryzysowe, takie jak samobójstwa dzieci i młodzieży; może wpłynąć na ograniczenie edukacji seksualnej, brak zajęć dla młodzieży z niepełnosprawnościami, brak zaangażowania młodzieży w takie inicjatywy jak WOŚP, szlachetna paczka. Według niej, projektowane zmiany w Prawie oświatowym spowodują cenzurę w szkole, wynikającą ze strachu dyrektorów przed kuratorem, zaowocują brakiem spotkań z tzw. ciekawymi ludźmi, ograniczeniem kontaktów międzynarodowych, osłabieniem walki ze zmianami klimatycznymi.

Kinga Gajewska (KO) zapraszała młodzież do współpracy w ramach Zespołu Edukacji Przyszłości, a Barbara Nowacka dziękowała młodzieży za inicjatywę takiego spotkania. "Denerwuje mnie, że w Sejmie nie rozmawiamy z tymi, którym budujemy życie" - powiedziała Nowacka.

Z kolei poseł Michał Krawczyk (KO) przeprosił młodzież za ministra Czarnka, bo, jak mówił, także jest z Lublina. Przestrzegał jednak, że szef MEiN nie ograniczy się do tej zmiany w Prawie oświatowym, tylko będzie zgłaszał kolejne ustawy, bo jego celem jest "przeprowadzenie rewolucji w polskiej szkole". Już, dodał, przygotowany jest kolejny projekt, grożący dyrektorom szkół wieloletnim więzieniem za uchylanie się od obowiązków.

Zdaniem Krawczyka celem Czarnka może być np. zlikwidowanie koedukacji w polskiej szkole i powrót do szkół żeńskich i męskich. "Wiem, jak ten człowiek ma poglądy, słuchałem go na wiecach ONR, to co się teraz dzieje to jest przygrywka" - mówił Krawczyk.

Jego zdaniem MEiN traktuje uczniów jak "bezwładną masę", którą trzeba kształtować, a nie jak partnerów. Przestrzegł zarazem ministra, że kiedyś może wygrać wybory partia, która wykorzysta tę ustawę, tylko zrobi to w przeciwnym ideologicznie kierunku niż dziś robi PiS. "Deklaruję, że jeśli ta ustawa zostanie uchwalona i wygramy wybory, to ją cofniemy" - zapowiedział Krawczyk.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy Prawo oświatowe - którego pierwsze czytanie odbyło się w ubiegłym tygodniu na posiedzeniu sejmowych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Obrony Narodowej - jeśli dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie zrealizuje zaleceń wydanych przez kuratora oświaty, będzie on mógł wezwać go do wyjaśnienia, dlaczego tego nie zrobił. Jeśli dyrektor nadal nie będzie realizował zaleceń, kurator może wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego, bez wypowiedzenia.

Projektowana nowelizacja zmierza m.in. do zwiększenia nadzoru nad zajęciami prowadzonymi w szkole przez stowarzyszenia i inne organizacje. Zgodnie z projektem dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek - nie później niż na 2 miesiące przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje - uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji w szkole lub w placówce. Kurator ma 30 dni na wydanie opinii. Udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje będzie wymagał pisemnej zgody rodziców niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia.

W rządowym projekcie nowelizacji znalazły się także m.in. zapisy modyfikujące dotychczasowe regulacje działalności oddziałów przygotowania wojskowego, nazywanych wcześniej klasami mundurowymi, i rekrutacji do szkół prowadzonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

W ubiegłym tygodniu sejmowe komisje wprowadziły do niego kilka poprawek, m.in. dotyczących organizacji harcerskich i komisji konkursowych.

Szef MEiN w niedawnym wywiadzie dla wPolityce.pl szef MEiN Przemysław Czarnek odnosząc się do debaty wokół projektu noweli stwierdził m.in., że prosty przepis, który nakazuje każdej organizacji pozarządowej przedstawienie treści zajęć, jakie będą przekazywane uczniom, spowodował tak ogromne emocje. Ocenił, że "to tylko świadczy o tym, że naprawdę dzieciom i młodzieży w Polsce groziło ogromne niebezpieczeństwo ideologizacji i niestety również demoralizacji".